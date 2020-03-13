Кризис самоидентичности стал предвестником политической нестабильности в США

Обычный гражданин редко задумывается о том, как общественная мораль не только закладывает основы мировоззрения, но и непрерывно влияет на государственную систему. Следовательно, она влияет и на каждого гражданина, который и является носителем тех или иных моральных принципов. Подобные философские конструкции крайне сложны, а их практическое применение слишком туманно для людей, живущих повседневными хлопотами. Но если гражданин не имеет понятия о том, почему власть работает именно таким образом, почему он имеет именно такие права, обязанности и законы, то дни такого государства сочтены. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Западное мышление

Для человека с западным мышлением неприемлемо долгое правление одного президента. В то же время для человека с восточным менталитетом даже передача власти по наследству не вызывает какого-либо осуждения. На этом примере мы видим, как мировоззрение граждан позволяет функционировать государственным системам, которые во многом являются противоположностью друг друга.

В этой ситуации США стоят на распутье. С одной стороны, старые схемы перестают работать, нет глобального врага, а «призрак терроризма» выглядит все более неубедительным для большинства населения. И если для американцев старше 50 такие слова как «патриотизм», «семья», «свобода», «Америка» и прочее имеют смысл, то для их детей и внуков они по большей части являются пустым звуком.

Три столпа власти

США всегда строились на принципах религиозности, самоорганизации и привлечения населения к решению государственных вопросов на всех уровнях. Это прекрасно работало до того момента, как США стали мировым лидером, который проводит экспансию по всему земному шару. Чем сильнее становилось американское государство, тем больше прав оно отбирало у своих граждан.

Еще в середине прошлого века среднестатистический американец был трудягой или мелким собственником и семьянином, который понимал и свою ответственность, и свои права. В начале XXI века типичный американец стал получателем нескольких льгот от государства, без собственности (даже без своего жилья), не женат или в разводе, посещает психоаналитика. При этом он уверен в том, что государство ему должно. Отношение и к себе, и к государству у американцев поменялось достаточно основательно. За этой переменой должно последовать и изменение самого государства.

Кризис ценностей

С годами граждане одной и той же страны начинают вкладывать иные смыслы в такие понятия как справедливость, добро, право, власть и так далее. В себе современные американцы больше ценят не морально волевые качества, а собственную уникальность: культурную, этническую, половую и прочие.

Дело доходит до того, что люди придумывают себе новые «гендеры» и дополнительные параметры идентификации личности вкупе с психическими расстройствами. Все эти изменения неизбежно ведут к тому, что все больше и больше американцев считают общественное и государственное устройство своей страны все более и более несправедливым. А подобное положение вещей неизбежно приводит сначала к молчаливому неодобрению, а потом и к демонстрации несогласия с политикой властей.

В этой ситуации логично задаться вопросом о том, предпринимает ли американское государство какие-либо меры, чтобы подкорректировать мировоззрение своих граждан? И да, и нет.

С одной стороны, государственная пропаганда в США никогда и никуда не девались. С другой стороны, мы можем констатировать тот факт, что борьба за умы американцев государством проиграна.

Как показывают исследования, мнение знаменитостей, реперов-однодневок, светских львиц и прочих скандальных персон для американцев важнее и интереснее, чем мнение какого-либо государственного деятеля или чиновника.