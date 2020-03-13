ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян на полгода

Брюссель, 13 марта. Власти Евросоюза на полгода продлили индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и 44 организаций. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европейского союза.

Индивидуальные ограничительные меры продлены до 15 сентября 2020 года. В заявлении Совета ЕС отмечается, что санкции введены в связи с действиями, которые якобы «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины»,

Санкции были введены в марте 2014 года после воссоединения Крыма с Россией и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.