Зрителям московских театров будут выдавать медицинские маски

Москва, 16 марта. Для всех посетителей будут предлагать маски на некоторых мюзиклах и спектаклях в московских театрах на входе. Таким образом организаторы оффлайн-событий намерены обезопасить зрителей от распространяющейся коронавирусной инфекции, сообщили Федеральному агентству новостей в Национальной ассоциации организаторов мероприятий.

Акция распространяется на все постановки АНО «Музыкальное сердце Театра», которые проходят на различных площадках столицы: мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса» покажут в культурном центре «Москвич» 28 марта, а городской мюзикл «Маяковский» в Театре Луны — 26 марта.

Также зрителей попросят надеть маски на детских и подростковых постановках: мюзикле Евгения Крылатова «Красная шапочка & Серый волк» в Москонцерт Холле 22 марта и спектакле «Юная любовь в пяти театральных измерениях», показ которого запланирован на 18 марта в театре «Модерн».

В Национальной ассоциации организаторов мероприятий обратили внимание, что март — традиционно один из самых активных месяцев в году по посещениям театральных постановок. Поэтому подобная акция поможет любителям театра не отказываться от своих привычек культурно провести вечер и при этом соблюдать все необходимые требования в области гигиены, рекомендованные врачами.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 163 тысячи человек. От коронавируса погибли более 6,4 тысяч человек. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

В России официальное число зараженных — 63 человека. Создан Координационный совет по борьбе с эпидемией, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. В Совете Безопасности России за борьбу с эпидемией отвечает первый зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ об отмене массовых мероприятий в столице из-за коронавируса. Согласно документу, до 10 апреля запрещены «спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия» численностью более пяти тысяч человек.