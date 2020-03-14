Новак прогнозирует восстановление нефтяных котировок после обвала. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Новак: ситуация с нефтью не вышла за рамки прогноза Нефтяной отрасли России хватит запаса прочности, чтобы удержать свои позиции на рынке. В этом уверен министр энергетики Александр Новак. По его словам, сценарий выхода из ОПЕК+ заранее продумывался, а текущие колебания цен не выходят за рамки прогноза. Поводов для паники не видит и глава Минфина Антон Силуанов. Он считает, что даже при устойчиво низких котировках государство выполнит все соцобязательства, включая национальные проекты. Напомним, что на этой неделе примерно на треть обвалилась стоимость черного золота (до 32 долларов за баррель Brent). После провала сделки России и ОПЕК подскочили и валютные курсы: доллар превысил отметку в 74 рубля, евро — 84. Александр Новак, впрочем, считает, что ситуация в нефтяном секторе восстановится: «Рынок, на мой взгляд, в целом достаточно волатилен сегодня на той информации, которая есть на тех настроениях. Тем не менее период всегда есть и падений, и восстановлений. Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев», — сказал Александр Новак, министр энергетики России.

Госдума одобрила поправки к конституции Большое внимание на этой неделе приковано к российской конституции. Госдума в третьем, финальном чтении одобрила пакет поправок в основной закон страны. Большая часть из них уже давно представлена, но особый резонанс вызвала новая идея депутата Валентины Терешковой. Она предложила снять ограничения по числу президентских сроков или обнулить их для действующего лидера страны — по случаю обновления самой конституции. В свою очередь президент Владимир Путин переадресовал этот вопрос Конституционному суду: «В принципе, этот вариант был бы возможен. Но при одном условии, а именно, если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона, конституции», — сказал глава государства. При этом убирать само ограничение по срокам Владимир Путин счел неоправданным. Он напомнил, что свое слово о поправках еще должны сказать жители страны. На всероссийском голосовании 22 апреля.

Мишустин назвал угрозу коронавируса в РФ минимальной Угроза коронавируса в России минимальна, несмотря на трудную ситуацию за рубежом. Такую оценку дал премьер-министр Михаил Мишустин. Борьба с эпидемией стала одной из самых частых тем на повестке кабмина. И неслучайно политик призвал не только жителей страны, но и своих коллег как можно реже ездить за границу. «Нами принято решение, начиная с 13 марта временно ограничить авиаперелеты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию. Также федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», — рассказал премьер-министр России. Мишустин призвал граждан с пониманием отнестись к новым мерам и запретам. Тем более, что они дают результат. И, хотя сейчас в России уже более 30 зараженных, это совсем не много, по сравнению с другими крупными странами.

Путин утвердил полномочия Медведева в Совбезе РФ Внешняя политика, кадровая ротация и вопросы нацбезопасности. Президент России Владимир Путин утвердил полномочия для Дмитрия Медведева, ушедшего на новую должность. Бывший глава кабмина ныне занимает пост зампредседателя Совбеза России. В сферу работы Медведева войдут подготовка программ и ежегодных докладов по нацбезопасности, а также международные вопросы: экс-премьер будет участвовать в разработке и реализации внешней политики страны. Кроме того, он будет назначать и увольнять должностных лиц, прямо подчиненных ему в Совбезе, а также уполномоченного по правам ребенка. Напомним, что Медведев и его правительство ушли в отставку в январе. Однако он, как и многие экс-министры, уже утверждены на новых должностях.