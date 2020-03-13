В ФБК придумали новый способ заработка на доверчивых подписчиках

Москва, 13 марта. Признанный в РФ иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» нашел новый способ вытягивать денежные средства из своих подписчиков. Глава «оппозиционной» организации Алексей Навальный в эфире своего канала на YouTube анонсировал запуск системы краудфандинга.

Объявленное нововведение изначально имеет черты обмана, поскольку блогер не объяснил условия сотрудничества для своих сторонников. Краудфандинг предполагает, что инвесторы какого-либо проекта в обмен на перечисление средств получают от организаторов какие-либо бонусы, передает издание Nation News.

Часто этим пользуются, например, музыкальные коллективы, собирая деньги на запись очередного альбома. Поддержавших поклонников они, как правило, вознаграждают экземпляром пластинки либо брендированной продукцией с автографами.

Однако Навальный в очередной раз решил схитрить, пользуясь доверием своих подписчиков. Публике блогер предложил весьма сомнительные вознаграждения.

За 499 рублей пользователь получит «уникальную» возможность задать вопрос Навальному или его соратнице Любови Соболь. На какое-либо преимущество это совсем непохоже, ведь «оппозиционер» делает это во время каждого эфира. При этом открытым остается вопрос, продолжит ли блогер игнорировать неудобные темы, что можно заметить сейчас.

Самым же смехотворным пунктом стало предложение написать имя на бумажном стаканчике, который неизменно появляется с Навальным в кадре. Для этого необходимо перечислить в секту «свидетелей прекрасной России будущего» максимальную сумму – 3000 рублей.