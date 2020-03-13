Донбасс сегодня: ДНР под огнем тяжелых минометов, ВСУ готовятся к эпидемии коронавируса

Донбасс, 13 марта. В Донецкой и Луганской областях нарастает паника из-за коронавируса. Военнослужащие ВСУ отправляют посылки с гранатами по почте. ДНР ожидают провокационные обстрелы со стороны ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки киевские силовики обстреляли территорию ДНР и ЛНР 14 раз. По поселкам Калиновка и Санжаровка в ЛНР стреляли из гранатометов и пулеметов. На горловском и донецком направлениях обороны ДНР обстрелы велись из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстреляны Зайцево, Горловка, Донецк и другие населенные пункты. В Зайцево миной разрушена хозяйственная постройка во дворе частного дома.

Командование ООС готовит провокационные обстрелы

Как заявили в Народной милиции ДНР, командование Операции объединенных сил утвердило списки журналистов, чей приезд на днях ожидается в 58-й, 59-й и 128-й бригадах ВСУ. В список разрешенных информационных агентств вошли «5 канал», «1+1», ICTV, News One, Associated Press и Deutsche Welle.

Силовики планируют организовать силами бригад обстрелы ДНР с целью вызвать ответный огонь и снять сюжеты. Все другие СМИ, пожелавшие работать в зоне силовой операции, не получили доступа в связи с карантинными мероприятиями, что оказалось очень удобной причиной отказать в работе «ненужным» журналистам.

Военнослужащий ВСУ отправлял посылки с боеприпасами по почте

Источник в 28-й механизированной бригаде ВСУ сообщил в Народную милицию ДНР о том, что на днях сотрудники СБУ задержали сержанта бригады за хищение оружия и боеприпасов. Посылки в другие регионы Украины сержант Лаврут отправлял через сервис «Новая почта».

Установлено, что он успел отправить посылку в Ивано-Франковск. В ящике находились 4 гранаты, 10 запалов к гранатам, 2 магазина к автомату и составные части к нему. СБУ потребовала от командиров бригад назначить в частях ответственных лиц за пересылку почтовых отправлений. Кроме того, посылки перед отправкой будут предварительно проверяться сотрудниками военной полиции.

Штаб ООС готовится к эпидемии коронавируса

В оборонные ведомства ДНР и ЛНР поступает информация о том, как командование ООС борется с возможной эпидемией коронавируса. Так, в Славянске организовали временный межведомственный штаб по оперативному реагированию при появлении массовых заболеваний населения. В Донецкой области уже не хватает дезинфицирующих средств, одноразовых масок и перчаток. Больницы, склады и аптеки не получили денежных средств из госбюджета и помогать мобильным медицинским группам нового штаба не смогут.

В ЛНР рассказали, что 23 солдата ВСУ эвакуированы с подозрением на заражение коронавирусом. В городе Рубежное Луганской области создали изолятор, в который поместили заболевших. Штаб ООС направил в подразделения ВСУ распоряжение об ограничении допуска в бригады представителей средств массовой информации и волонтеров.

Луганская областная военно-гражданская администрация обратилась к руководству Украины с просьбой об увеличении численности правоохранительных органов в зоне проведения силовой операции. Цель — сдерживать панику среди населения. Чиновники администрации направили в Киев запрос на поставку двух миллионов масок, однако получили отказ в связи с тем, что государство не в состоянии справиться с такими огромными заказами.