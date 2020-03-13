В Париже закрыли Лувр из-за коронавируса

Париж, 13 марта. Парижский Лувр временно перестанет принимать посетителей из-за ситуации, связанной с распространением в мире опасного китайского коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте культурного учреждения.

По имеющееся информации, художественный музей закроется 13 марта с 18.00 по местному времени. Вместе с ним для посещения в столице Франции будет недоступен Музей Эжена Делакруа.

Руководство Лувра сообщило, что возместит стоимость билетов в полной мере тем, кто приобретал их в Сети. Отмечается, что музей уже не первый раз закрывают из-за коронавируса. В предыдущий раз Лувр закрывали 1 марта, он стал принимать посетителей лишь спустя три дня.

В пресс-службе художественного музея отметили, что переносят выставку работ Альбрехта Альтдорфера, которая должна была пройти в Лувре 23 апреля. Кроме того, посетители не смогут увидеть выставку «Душа и тело. От Донателло до Микеланджело. Итальянские скульптуры Ренессанса», которая готовилась совместными усилиями Лувра и музея миланского замка Сфорца. Экспозицию должны были представить 6 мая.

Ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о том, что в стране введен запрет на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками в связи с распространением опасной китайской инфекции.