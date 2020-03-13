Американцы нанесли ракетный удар по Ирану — и назначили виновных

Американские ВВС нанесли удары на достаточно широком фронте по целям, расположенным в иракских провинциях Кербела, Анбар, Салах-Эд-Дин, Бабиль, Васит — с запада через центр страны на восток, к границе с Ираном. По сообщениям с мест, в результате удара по строящемуся аэродрому в окрестностях города Кербела погибли двое иракских полицейских и сотрудник аэропорта.

Американские агрессоры официально объявили, что удары были нанесены по складам вооружения, которые использует шиитская военизированная группировка «Катаиб Хезболла» для нанесения ударов по войскам США и другим членам коалиции. В своем пресс-релизе Минобороны США указало, что целью удара было снизить боевой потенциал группировки.

«Соединенные Штаты Америки не потерпят нападений на наш народ, наши интересы или наших союзников, — заявил министр обороны США Марк Эспер. — Мы предпримем все необходимые меры для защиты наших сил в Ираке и регионе».

Эспер заявил также, что США и коалиция по-прежнему стремятся к полному разгрому террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещенная в РФ группировка) а также к безопасности, стабильности и суверенитету Ирака. Ага, понимающе кивнет каждый: убивая сотрудников правопорядка, идти к безопасности и суверенитету…

Причина для реагирования на этот раз была более чем серьезной: вечером 11 марта кто-то (никто еще не взял на себя ответственность) установил неподалеку от американской военной базы «Кэмп Таджи» рамную направляющую с 107-мм неуправляемыми реактивными снарядами и привел ее в действие. В результате чего, как признало Минобороны США, 18 снарядов (идентифицированные американцами как снаряды «катюши») достигли своей цели, убив на базе двух американских военнослужащих, резервистку из Великобритании и причинив ранения еще 14 военнослужащим коалиции. Впоследствии иракские войска обнаружили брошенную РСЗО, в которой, как сообщают некоторые источники, оставалось несколько не выпущенных снарядов.

А что же «Катаиб Хезболла»?

«Катаиб Хезболла» является частью сил народной мобилизации «Хашд Шааби», которые были сформированы иракским МВД в 2014 году с целью противостояния боевым формированиям ИГИЛ. В нее вошли различные милицейские иррегулярные формирования, воюющие с ИГИЛ. Официально силы народной мобилизации финансируются правительством Ирака, однако было бы неверным полагать, что к содержанию «Хашд Шааби» непричастен Иран, как сторона, больше всех заинтересованная в организации для США и коалиции невыносимых условий существования в своем «подбрюшье».

Можно сказать и более: собственно «Катаиб Хезболла» содержится исключительно из бюджета КСИР, а ее боевики проходят боевую подготовку на базе спецподразделения КСИР «Аль-Кудс» в Иране, после чего направляются для действий на территории Ирака и Сирии. Фактически, если идти путем сравнений, организация является неким ударным инструментом в руках иранского командования, «частной военной компанией», предназначенной для проецирования интересов Корпуса стражей исламской революции туда, где не уместно демонстрировать явное лицо КСИР. Еще их называют «иранские прокси».

На самом деле, если судить по заявленным целям, и «Катаиб Хезболла» и коалиция должны в едином порыве уничтожать остатки ИГИЛ. Однако в последнее время на территории Ирака разыгрывается какая-то сложная партия, которая, очевидно, должна в итоге предоставить международной коалиции какие-то стратегические преференции. И имя ей — провокация. Которую в полный рост использует США для легализации своих преступлений.

Посудите сами: 27 декабря 2019 года ракетному обстрелу подвергается американская военная база К-1, расположенная в районе города Киркук на севере Ирака. В результате обстрела гибнет гражданский подрядчик (наемный переводчик) Наврес Хамид, который только в 2017 году получил гражданство США. И хотя бригадный генерал, начальник разведки иракской полиции на базе К-1 Ахмед Аднан заявляет, что к обстрелу причастны боевики ИГИЛ, командование коалиции мгновенно назначает виновным в обстреле силы народной мобилизации «Хашд Шааби» и авиация наносит ряд ударов по их базам, в том числе по базе в районе города Аль-Каим, неподалеку от сирийской границы, где гибнет около 30 иракских ополченцев.

В довесок президент США Дональд Трамп санкционирует уничтожение генерала Касема Сулеймани, командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР, и фактически олицетворяющего не только борьбу Ирана с ИГИЛ, но и вообще борьбу Ирана за свое место под солнцем. К этому времени генерал находится в Ираке, и разведка США об этом осведомлена. 3 января 2020 года в пределах международного аэропорта Багдада в автомобиль, в котором передвигался генерал Сулеймани, попадает ракета.

Это убийство буквально взрывает мусульманский мир. Руководство Ирана, глубоко пораженное несимметричностью действий со стороны США, решается на громкие заявления, и затем в рамках ответной акции «Мученик Сулеймани» с помощью двух десятков баллистических ракет наносит удар по авиабазе «Айн аль-Асад» и месту расположения сил коалиции в Эрбиле. Иранские СМИ заявляют о 80 погибших американцах, со своей стороны США говорят об отсутствии потерь (что при признанных позже 109 пострадавших с черепно-мозговыми травмами, является более чем невероятным утверждением).

Обмен ракетными ударами закончился некоторой передышкой. И вроде бы пришло время о чем-то договориться, но не тут-то было. В ответ на ракетный обстрел 11 марта базы «Кэмп Таджи», США вновь назначает виновных, - и конечно, это «иранские прокси», которых 13 марта катают в пыль практически по всему Ираку. Трудно поверить в то, что командование коалиции не понимает, кого оно бомбит. А раз так, то можно уверенно утверждать, что США, уничтожая базы «частных военных компаний» КСИР, совершенно точно знают, что делают — ведут мир к очередной катастрофе.

1 Организация запрещена на территории РФ.