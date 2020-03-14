Саудовские НПЗ доказали свою уязвимость перед внезапной атакой с неба

После разрыва сделки ОПЕК+ Саудовская Аравия развернула против России настоящую нефтяную войну, однако шансы выстоять в ней у нашей страны выше, чем у саудитов. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

Нефтяную войну начал Эр-Рияд

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться по сделке о сокращении добычи нефти. На предложение Москвы сохранить квоты, которые действовали на начало 2020 года, Эр-Рияд ответил отказом. Вскоре саудиты объявили о намерении повысить предельные производственные мощности по добыче на 1 млн баррелей в сутки — до 12,3 млн, а также о своей готовности поставлять в Европу нефть по цене 25 долларов за баррель.

Иными словами, Саудовская Аравия постаралась немедленно нокаутировать Россию отчаянным демпингом и резким наращиванием объемов добываемой нефти. Тем самым саудиты фактически развязали против нашей страны необъявленную нефтяную войну.

Такие их действия вызвали обвал на нефтяном рынке — к полудню 9 марта падение цен на черное золото достигало 30%. Поскольку на это наложились проблемы, связанные с пандемией коронавируса, блокадой главных портов Ливии, а также американскими санкциями против России, Ирана и Венесуэлы, кумулятивный эффект от авантюры саудитов получился оглушающим. Вся мировая экономика пошла вразнос.

Американский фондовый рынок рухнул, даже несмотря на беспрецедентное решение ФРС — за три недели закачать в банки дополнительно до 1,5 трлн долларов. Судя по данным торгов, 12 марта индексы США закрылись с фантастическим падением, улетев вниз на 7,9–9,3%. Показатель оказался худшим с 1987 года, причем таких провалов не происходило даже в Великую депрессию!

«Сланцевый сектор США почти убит. На рынке — кровавая баня. Миллиарды долларов вымыты из капитала», — мрачно сообщил корреспондент агентства Bloomberg по энергетике Жавье Блас.

Чтобы сохранить лицо, президент США Дональд Трамп написал в своем Тwitter:

«Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются».

Однако, например, миллиардер Харольд Хамм, вложивший в сланцевые углеводороды очень большие деньги, почему-то оказался не согласен с оптимизмом хозяина Белого дома. Хамм объявил, что намерен отправить в Министерство торговли иск с обвинением Саудовской Аравии в незаконном демпинге нефти на мировых рынках.

Тем временем сателлитам Вашингтона тоже пришлось несладко. Британский индекс FTSE 100 испытал крупнейшее падение с того же 1987 года, сократившись на 10,9%, итальянский индекс FTSE MIB рухнул на 16,92%, а канадский индекс TSX и вовсе ушел в крутое пике, которого не наблюдалось аж с 1940 года.

Россия продержится столько, сколько надо

В общем, не поздоровилось всем. Попытка Эр-Рияда в ходе демпингового блицкрига заставить Москву пойти на попятную или выдавить РФ с рынка нефти аукнулась «землетрясениями» цен и котировок, а также хаосом на биржах по всему миру. Но несмотря на мощнейший прессинг саудитов и неблагоприятную внешнеполитическую конъюнктуру, Россия, по состоянию на конец недели, продолжала стойко держать оборону.

В пятницу в ходе общения с журналистами пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову был задан вопрос, не изменилась ли позиция Кремля по вопросу сделки с ОПЕК?

«Нет, никаких изменений нет», — ответил Песков.

То есть стоим, держимся. И будем держаться столько, сколько надо. Следующий вопрос, товарищи?

Каких-то признаков того, что Москве придется в итоге уступить Эр-Рияду, не усматривают не только в России, но и на Западе. И этому есть свои объяснения. К примеру, агентство Bloomberg отмечает, что Саудовская Аравия может сколько угодно хвастаться самыми низкими затратами на добычу нефти и большими резервами, но ей нечего противопоставить российскому амортизатору, каким является ее плавающая валюта.

К тому же, саудиты после нефтяного краха шестилетней давности пользовались своими финансовыми резервами и обращались за кредитами. Россия же, после обвала цен на нефть в 2014 году и введения американских санкций, не только заметно снизила свою зависимость от нефти, но и собрала на «черный день» солидный резервный фонд.

Теперь Москва может начать тратить накопленные средства. Минфин РФ объявил, что справится с ситуацией даже в том случае, если нефть все следующее десятилетие будет стоить 25 долларов за баррель.

При этом, будучи свободной от сделки ОПЕК+, Россия имеет все шансы не только удивить саудитов, решивших, что их демпинг — это «игра в одни ворота», но и добить американских «сланцевиков». Так, «Роснефть» уже заявила, что через одну-две недели может увеличить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Добавим еще один факт — на данный момент долговое бремя Саудовской Аравии превышает российское.

Вот почему отечественные и западные эксперты считают положение Москвы более устойчивым, чем положение Эр-Рияда. Западные эксперты уверены: саудиты в развязанной ими нефтяной войне «сойдут с дистанции» куда раньше, чем Россия.

Поведение Саудовской Аравии похоже на действия азартного картежника, оказавшегося в пиковой ситуации и решившего сорвать банк с помощью блефа. Фокус в том, что Москва знает: на руках у Эр-Рияда — не самые сильные карты.

Саудитов может поджидать форс-мажор

Добавим, что в ближайшее время совершенно нельзя исключать возникновения в любой момент форс-мажорных обстоятельств, способных заставить Эр-Рияд выкинуть белый флаг.

Поясним, что мы имеем в виду.

Свои нефтепродукты Саудовская Аравия отправляет покупателям морем из портов Персидского залива. Загрузившись в саудовских терминалах, танкеры через Ормузский пролив попадают в Оманский залив, а оттуда выходят в Аравийское море. На протяжении всего этого маршрута танкеры находятся в зоне досягаемости иранцев, отнюдь не питающих теплых чувств к Эр-Рияду.

Не следует думать, что реалии «танкерной войны» 1980-х годов безвозвратно канули в прошлое. Экспорт иранской нефти в последнее время снизился почти до нуля. То есть в «играх на водах» иранцам сейчас терять практически нечего. Тем больше у Тегерана появляется поводов для действий против танкеров, транспортирующих нефтепродукты из саудовских терминалов.

Свидетельством того, что это не пустые слова, являются прошлогодние взрывы на танкерах в Оманском заливе. Показательный момент — представить неоспоримые доказательства вины Ирана после этих инцидентов у саудитов так и не получилось!

Что будет, если в Оманском заливе случится новый рецидив «танкерной войны»? Хуже от этого Ирану точно не станет, а вот саудовской «нефтянке» может серьезно поплохеть. А ведь каждый неприятный инцидент с танкером — это срыв поставок, удорожание доставки нефтепродуктов и, как следствие, возможный поиск покупателями альтернативного поставщика углеводородов.

Кроме того, наземная инфраструктура саудовской «нефтянки» тоже весьма уязвима. Напомним: в ночь с 13 на 14 сентября 2019 года внезапному удару беспилотников подверглись объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco — НПЗ «Абкайк» и «Хурайс». Ответственность за эту атаку взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». Свои действия они объяснили противодействием вторжению коалиции во главе с Саудовской Аравией на территорию Йемена.

Всем было понятно, что осуществить удар по «Абкайку» и «Хурайсу» хуситам помог Тегеран. Но, как и в случае с танкерами, отплатить иранцам той же монетой у Эр-Рияда не получилось.

A la guerre comme a la guerre

Внезапность удара по «Абкайку» и «Хурайсу» — понятие относительное. Попытки оппонентов Эр-Рияда нанести ущерб «нефтянке» саудитов, являющейся краеугольным камнем благосостояния королевства, фиксировались и ранее. Достаточно вспомнить, например, действия хуситов против объектов Saudi Aramco в провинциях Джизан и Асир на юго-западе Саудовской Аравии, а также атаки распределительных станций и нефтепроводов в пустыне центральных районов королевства.

В общем, о реальной внезапности еще одного удара говорить не приходится. Скорее, эпитет «внезапный» в данном случае применим не к факту самой атаки, а к достигнутым в ходе нее результатам.

«Абкайк» является сердцем [нефтяной] системы, и там случился сердечный приступ!» — так 14 сентября прокомментировал атаку хуситов наблюдатель в ОПЕК и консультант аналитического издания IHS Markit Роджер Дайван.

А вечером того же дня министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман был вынужден признать, что взрывы «привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании [Saudi Aramco]».

Вырулить из этой ситуации саудовской «нефтянке» удалось с большим трудом, а также громадными финансовыми и репутационными потерями. Ну а движение «Ансар Аллах»… анонсировало продолжение атак на цели в Саудовской Аравии, пока не будут прекращены агрессия Эр-Рияда против Йемена и блокада этой страны, вызвавшая гуманитарную катастрофу.

После налета беспилотников на «Абкайк» и «Хурайс» американцы несколько усилили ПВО объектов, расположенных на территории Саудовской Аравии. Но не настолько, чтобы абсолютно гарантировать неуязвимость саудовских НПЗ от хуситских «перформансов». Таким образом, не исключено, что в ближайшем будущем беспомощная саудовская «нефтянка» может подвергнуться новым — и куда более результативным! — атакам со стороны хуситов. Последних поддерживает Иран, являющийся, кстати, ситуативным союзником России в Сирии…

Нет, мы ни на что не намекаем. Просто если однажды саудовские НПЗ вновь угодят под «раздачу», мы не будем удивлены: «доказано хуситами». Как не шокирует нас и возможная пассивность развернутых в Саудовской Аравии американских средств ПВО. Чему тут удивляться, если вспомнить, как больно шарахнула устроенная саудитами буча по американским «сланцевикам»?

Напомним еще раз: это не Россия начала нефтяную войну. Но раз уж она началась, то a la guerre comme a la guerre. Как однажды сказал Роберт Льюис Стивенсон: «Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других».