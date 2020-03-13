Школьникам показали мир на ощупь. ФАН-ТВ

Смотреть мир руками и жить на ощупь — какого это, объясняют сегодня школьникам. Ребятам советуют расслабить и закрыть глаза, ведь вокруг все равно темнота. Гиды — инвалиды по зрению, учат прислушиваться к звукам и доверять ощущениям.

Экскурсию для воспитанников Центра содействия семейному воспитанию №13 проводят в интерактивном пространстве «Мир на ощупь». Здесь дети проходят пять локаций. С закрытыми глазами представляют жилую комнату и смотрят телевизор, выбирают продукты на рынке, едят в кафе и катаются на лодке в парке.

«Мы сначала все запаниковали, закричали, а потом включились чувства, зрения не было, мы просто шли на ощупь. Где-то была фраза «Чем меньше света, тем больше видно», наверное, это то самое чувство», — говорит Наталия Моисеева, воспитанница центра содействия семейному воспитанию.

«Типо я во сне, как будто лунатик. Чуть-чуть страшно», — поделился Артем Надымов. воспитанник Центра содействия семейному воспитанию.

Такое погружение в мир темноты, по мнению педагогов, учит детей сочувствовать, быть добрее и лучше понимать людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Сейчас дети находятся в полной темноте, экскурсию для них ведут незрячие гиды для того, чтобы окунуться в жизнь незрячих людей и понять, как нужно с ними взаимодействовать, их понимать, и встретив на улице, как им помогать», — рассказал Анатолий Мовшович, руководитель проекта «Мир на ощупь».

Школьники подготовили подарки для незрячих людей — кружки с надписями: «Чувствуй» и «Любовь» на языке Брайля. Сегодня их передали директору Центра реабилитации инвалидов по зрению Анатолию Талятову.

«Чувствуй. Мы хотели, чтобы они почувствовали руками, как мы это делали, жаль, что они не могут увидеть, как это все разрисовано, но мы рады, что они могут хотя бы это почувствовать», — говорит Алиса Арсеньева, воспитанница Центра содействия семейному воспитанию.

День добрых дел отмечают 15 марта. Хотя участники сегодняшней акции уверенны, добрые поступки нужно совершать всегда.