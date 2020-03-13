Депутатам от ЛДПР устроили дополнительную проверку на входе в Госдуму

Москва, 13 марта. Сотрудники ФСО в пятницу с утра начали сверять данные входящих в здание Государственной думы парламентариев от ЛДПР с отдельным списком, в который внесены фамилии тех народных избранников, что ушли на карантин из-за контакта с Сергеем Катасоновым. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал источник в нижней палате парламента.

«Всем депутатам, кто сидел в зале пленарных заседаний рядом с Катасоновым, которому аннулировали пропуск в здание, в отличие от него не стали блокировать возможность прохода в Госдуму. Однако меры предосторожности на входе сотрудники ФСО соблюдают, сверяя данные с указанными в списке. Дискомфорта особого от этого мы не испытали, потому что внимательность и осторожность в таких вопросах необходима», — заявил собеседник ФАН.

Источник в нижней палате парламента также отметил, что паники среди работников Госдумы нет, депутаты спокойно реагируют на предпринимаемые меры предосторожности.

Напомним, 12 марта Госдума отправила вернувшегося из Парижа депутата Сергея Катасонова на карантин, потому что парламентарий, приехав из опасного региона, вместо необходимой изоляции от соотечественников пришел на пленарное заседание палаты. Информация о его командировке во Францию подтвердилась, и руководство Госдумы приняло решение отправить незадачливого путешественника на карантин. Однако вместе с ним на вынужденный больничный на 14 дней отправились и его коллеги по фракции, которые сидели в зале пленарных заседаний рядом с ним.

Руководство палаты приняло решение отправить на карантин коллег, сидящих по одному ряду сверху и снизу от ряда, где сидел Катасонов. Итого вместе с Сергеем Катасоновым, по данным ФАН, 12 депутатов пропустят все мероприятия Госдумы в течение 14 дней.

По имеющейся информации, это Андрей Луговой, Сергей Жигарев, Борис Пайкин, Вадим Деньгин, Андрей Свинцов, Игорь Торощин и Валерий Селезнев, а также Сергей Иванов, Сергей Маринин, Юрий Напсо и единственная женщина, попавшая на карантин — Елена Строкова.

Федеральное агентство новостей связалось с Еленой Строковой по телефону и депутат рассказала, как в пятницу, 13 марта, изменилась ее жизнь и коллег, оказавшихся на карантине.

По ее словам, в понедельник, 16 марта, будет готов анализ Сергея Катасонова на коронавирус и, исходя из полученных данных, станет понятно, как долго продлится карантин у остальных парламентариев.

«Сегодня у меня должна была состояться командировка в Екатеринбург, она, конечно же, была отменена. Мы соблюдаем все рекомендации специалистов, которые были даны попавшим на карантин россиянам. Вся связь с руководством и коллегами, а также родными теперь только по телефону. У меня есть доступ в Интернет, к базе СОЗД, а значит, времени скучать точно нет», — рассказала Федеральному агентству новостей Елена Строкова.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 132 тысяч человек. От коронавируса погибли более пяти тысяч человек. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.