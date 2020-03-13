В Италии предложили меры по ослаблению санкций в отношении РФ

Рим, 13 марта. Европейские предприниматели могли бы предложить Евросоюзу поддержать проекты в России, которые находятся под санкциями при условии, что их реализация будет соответствовать политике ЕС. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских промышленников в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферленги.

Он подчеркнул, что данная мера может поспособствовать увеличению объемов экспорта европейских компаний в России на фоне глобального экономического кризиса. Кроме того, это позволит европейским компаниям локализовать свое производство на территории РФ, где в ближайшее время будут вливаться крупные инвестиции в национальные проекты, передает газета «Известия».

Ферленги подчеркнул, что развитие сотрудничества ЕС и России может снизить градус политической напряженности, а также дать импульс совершенствованию инновационных «зеленых технологий».

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года. С тех пор санкции регулярно продлевались на шесть месяцев. Санкции ЕС направлены против экономики РФ, а также включают в себя индивидуальные ограничительные меры в отношении российских граждан. К настоящему моменту под действия санкций попали 155 российских граждан и 44 организации.