Минспорта РФ создало оперативный штаб по коронавирусу

Москва, 13 марта. Министерство спорта РФ создало оперативный штаб по ситуации с предотвращением распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что штаб будет предпринимать меры по предупреждению завоза и распространения COVID-19, взаимодействовать по этому вопросу с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями.

Сегодня стало известно, что в России число людей, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 45 (42 из них россияне, двое — граждане Китая и один — итальянец).

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, коронавирус проник более чем в 120 стран. Им заражены свыше 130 тыс. человек. Более пяти тысяч заболевших скончались, 70 394 пациента выздоровели.

Угроза распространения коронавируса стала причиной массовой отмены спортивных мероприятий.

УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. До апреля приостановлен чемпионат Англии по футболу. Руководство футбольной лиги Германии объявило о переносе 26-го тура первой и второй Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса. 12 марта НБА приостановила сезон минимум на 30 суток. И это далеко не все. Коронавирус ударил по гандболу, автоспорту, фигурному катанию, волейболу и соревнованиям по многих другим видам спорта.

В России из-за угрозы коронавируса отменили чемпионат мира по ралли-кроссу в Петербурге, международные соревнования «Лыжня дружбы» под Мурманском. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве перенесен с 13–21 апреля на 13–21 июня. Единая лига ВТБ приостановила сезон 2019/2020.

Министр спорта России Олег Матыцин при этом сегодня заверил журналистов, рисков отмены спортивных мероприятий из-за вспышки коронавируса нет. Он подчеркнул, что в министерстве осознают всю сложность ситуации: «поэтому на уровне регионов, городов и федеральном уровне работаем очень слаженно, обмен информацией происходит оперативно».