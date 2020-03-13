Сын президента Бразилии опроверг сообщения о коронавирусе у отца

Москва, 13 марта. Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо опроверг сообщения о наличии коронавируса у его отца. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Слишком много лжи и мало информации. Тест на коронавирус, проведенный <…> в США, еще не завершен», — указывается в посте.

Ранее сообщалось, что результаты первого теста президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказались положительными. Как написала британская The Guardian со ссылкой на бразильские СМИ, изначально стало известно о заболевании пресс-секретаря Болсонару Фабио Вайнгартена, который почувствовал недомогание вскоре после визита в США.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вирус COVID-19 и 11 марта объявила пандемию. По последним данным, коронавирусом заразились более 136 тысяч человек по всему миру, погибли более пяти тысяч заболевших.

Напомним, американский президент Дональд Трамп выступит со срочным обращением по коронавирусу вечером 13 марта.