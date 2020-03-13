Трамп сделает экстренное обращение из-за коронавируса

Вашингтон, 13 марта. Президент США Дональд Трамп выступит со срочным обращением по коронавирусу вечером 13 марта.

Ранее стало известно о том, что у лидера Бразилии Жаира Болсонару, который ранее встречался с Трампом, был предварительно выявлен коронавирус. После этого, как уточняет Fox News, сотрудники Белого дома были вызваны на экстренное совещание с руководством.

По данным телеканала, Трамп выступит с обращением по коронавирусу сегодня в 15.00 по местному времени (22.00 по московскому времени), уточняет «Газета.ру».

Напомним, Трамп и Болсонару провели встречу 7 марта во Флориде. У лидера Бразилии взяли тесты после того, как коронавирусом заразился бразильский высокопоставленный чиновник Фабио Вайнгартен. Всего в Бразилии зафиксировано более 80 случаев заражения.

Изначально вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. За почти 2,5 месяца COVID-19 проник почти во все страны мира. По последним данным, им заразились более 136 тысяч, погибли более 5 тыс. человек.