Российский астроном Вибе оценил опасность приближения «огромного астероида» к Земле

Астероид 1998 OR2 диаметром два километра, который пролетит мимо Земли 29 апреля, не представляет никакой опасности для планеты. Об этом заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее СМИ сообщили, что ученые обнаружили в Солнечной системе «огромный астероид» диаметром два километра, который направляется к Земле. Объекту дали кодовое название (52768) 1998 OR2. Некоторые издания заявили о потенциальной опасности астероида, а также отметили, что по размерам он сопоставим с «небольшой горой».

Что известно об астероиде

Астероид 1998 OR2 был обнаружен летом 1998 года, говорится в сообщении на сайте NASA. Впервые его зафиксировали с помощью системы слежения за околоземными астероидами (NEAT). Вместе с ним ученые заметили и астероид 1998 OH. На тот момент астрономы полагали, что оба объекта имеют диаметры от одного до трех километров.

«Обнаруженные астероиды 1998 OH и 1998 OR2 достаточно велики, чтобы вызвать глобальные последствия, если один из них столкнется с Землей, и оба классифицируются как «потенциально опасные объекты», поскольку они периодически проходят вблизи орбиты Земли», — говорится в сообщении на сайте NASA.

Последующие наблюдения за астероидами были использованы для расчета проекций их орбит. Исследования показали, что ни один из объектов не представляет непосредственной угрозы для Земли.

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Абсолютно рядовое событие

Приближение астероида 1998 OR2 к Земле в 2020 году оказалось в центре внимания прессы. Некоторые СМИ заявили об «опасности» объекта для планеты. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Институт астрономии РАН Дмитрий Вибе опроверг домыслы прессы. Он подчеркнул, что приближение 1998 OR2 к Земле — абсолютно рядовое событие.

«Дело в том, что такие события встречаются совершенно регулярно, просто некоторые астероиды попадают в поле зрения прессы, некоторые — нет. Знаете, сколько их еще будет — таких событий? 15, 19, 22, 27, 29, 30 марта, 2,4, 5, 10, 11, 26, 27 апреля, и вот только 29 апреля подлетит к нам этот астероид 1998 OR2. Абсолютно рядовое событие», — сказал Дмитрий Вибе в комментарии ФАН.

Он отметил, что астероид пролетит от Земли на расстоянии 6,3 миллиона километров. Это в 16 раз превышает расстояние от Земли до Луны.