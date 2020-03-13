Доктор Мясников назвал причины развития рака

Москва, 13 марта. Телеведущий и главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников разъяснил причины появления онкологических заболеваний.

По его словам, большинство медицинских специалистов считает, что рак является следствием генетической мутации. Кроме того, он развивается чаще всего при генетической предрасположенности.

«Иногда она детерминирует, и тогда онкологическое заболевание точно будет, в той или иной степени. Есть такие наследственные симптомы, когда удаляют органы в профилактических целях, чтобы не было рака», — рассказал Мясников.

Также врач указал на факторы риска, которые оказывают непосредственное влияние на возможное возникновение онкологических заболеваний.

«Среди факторов риска 40 процентов приходится на курение, 20 — на вирусные инфекции. Есть и чисто вирусный рак — например, рак шейки матки», — пояснил медик.

Вирусными также являются рак печени и желудка. Помимо этого, негативную роль могут сыграть недостаточная физическая активность и избыточное питание. При этом бодрость духа и позитивный настрой, наоборот, часто помогают исцелить человека.

Мясников привел несколько примеров, когда даже безнадежно больные пациенты с диагнозом IV степени чудом исцелялись благодаря желанию жить. Именно поэтому, по его мнению, стоит быть осторожным с вопросом эвтаназии.