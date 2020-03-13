Отдыхающий с возлюбленной в Дубае Петросян опасается коронавируса

Москва, 13 марта. Российский юморист Евгений Петросян, который сейчас отдыхает с молодой возлюбленной в Дубае, рассказал, что переживает из-за новостей о пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Петросян признался, что отказался от масок и иных средств безопасности. С точки зрения юмориста, в них нет совершенно никакого смысла. Важно, как заметил Евгений Петросян, соблюдать элементарные правила гигиены.

«Коронавирус — непонятная штука. А все непонятное всегда пугает больше. Надо соблюдать гигиену: мыть руки почаще. Маски, говорят, бесполезны», — считает артист.

Власти Китая в конце прошлого года сообщили о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань. Коронавирус быстро распространился по всему миру и наводит панику. наибольшее число заболевших инфекцией — в Южной Корее, Иране и Италии.

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 45. Как сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с COVID-19 в регионах РФ, пять заболевших выявлено в Москве, три в Петербурге, по одному в Московской, Ленинградской областях и в Пермском крае. Пресс-служба Министерства здравоохранения России отметила, что восемь выздоровевших от коронавируса пациентов выписаны из российских больниц.