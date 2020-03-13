Вице-губернатор Соколов волнует Резника больше, чем собственная супруга

Санкт-Петербург, 13 марта. Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник выразил обеспокоенность в связи с отсутствием на рабочем месте петербургского вице-губернатора Максима Соколова.

Резник написал депутатский запрос с требованием подтвердить или опровергнуть посещение Соколовым стран, в которых бушует эпидемия коронавируса. Резник уверен, что Соколов посещал Италию, где к настоящему моменту число жертв коронавируса превысило тысячу человек.

При этом Резника не беспокоит вопрос о состоянии здоровья его супруги Ксении Казариной, которая в настоящее время отдыхает в Индии, где также стремительно распространяется эпидемия коронавируса, передает интернет-издание «Невские новости».

Супруга Резника регулярно публикует на своей странице в Instagram фотографии из Индии. Жена депутата находится в Индии с 22 февраля. Казарина активно посещает места с большим скоплением туристов, несмотря на то, что в стране набирает обороты эпидемия коронавируса.

При этом 13 марта власти Индии закрыли въезд для туристов, а всех прибывших из Ирана, Испании, Италии, Китая, Южной Кореи, Франции и Германии пассажиров принудительно помещают в карантин сроком на 14 дней.