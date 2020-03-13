Эзотерик Орлова объяснила, почему пятница, 13-е пугает людей

Москва, 13 марта. Эзотерик и клинический психолог Алена Орлова объяснила, почему люди так боятся пятницы, выпадающей на 13-е число месяца. Разгадка кроется в самопрограмировании, а связанные с этой датой суеверия имеют древние корни.

Считается, что если пятница выпадает на 13-е число, то ждать от этого дня чего-то хорошего не стоит. Орлова же напомнила, что у некоторых этнических групп этот день, наоборот, связан с позитивными настроениями и не несет в себе ничего плохого.

«Это предание возникло потому, что в раннем христианстве Иисуса распяли в пятницу. Почему 13-е число зарекомендовало себя как несчастливое? Потому что на Тайной вечере было 12 человек, а 13-й предал. Среди христиан возникла такая традиция и такое суеверие, что именно пятница, 13-е, приносит несчастье», — сообщила Орлова.

Она отметила, что для египтян пятница 13-е — день благословения богов. Считается, что в этот день был рожден фараон Рамзес. Израильтяне также считают 13-е число счастливым, потому что Израиль поделен на 13 областей, передает «Инфореактор».

Страхи перед 13-м числом можно назвать безрассудством. Эксперты полагают, что нужно говорить самому себе, что ты не боишься и страх исчезнет сам по себе. Несмотря на это, большинство людей суеверны. Клинический психолог объяснила, что можно и нельзя делать в этот день, согласно приметам.