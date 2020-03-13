Политолог Коновалов: Турция получит по зубам, если начнет новую войну за Идлиб

Минобороны Турции назвало «конструктивными» переговоры с Россией по Идлибу. По словам министра обороны Хулуси Акара, Москве и Анкаре удалось прийти к согласию по большинству спорных вопросов. О том, способна ли Анкара выполнить взятые на себя обязательства, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Шаткое перемирие

В финальный день переговоров по Идлибу в Анкаре стороны подписали ранее согласованный документ, согласно которому совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 начнется 15 марта. Власти провинции Латакия, где располагается один из конечных пунктов маршрута, начали расчистку автодороги. Россия полностью готова выполнять свои обязательства — военная полиция РФ уже приступила к патрулированию трассы М5 Дамаск — Алеппо, поддерживая режим прекращения огня.

Турецкие военные заявили, что не намерены ни сворачивать свои наблюдательные пункты, многие из которых находятся глубоко в тылу сирийских войск, ни отводить тяжелое вооружение. Источники в Сирии утверждают, что действия турецких войск не похожи на контртеррористическую операцию на подконтрольной Анкаре территории соседней страны.

«Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и других радикальных группировок в зоне деэскалации активно «закапываются», подтягивают к переднему краю бронетехнику и живую силу, занимаются перегруппировкой. Причем усиливают боевики те участки, которые по московскому соглашению должны контролировать правительственные силы. Риторика [на переговорах] — спокойная, а «на земле» — своя игра», — утверждает в своем Telegram-канале российский военкор Евгений Поддубный.

С кем собирается воевать Анкара

Главный вопрос сейчас — готова ли Турция выполнять взятые на себя обязательства и подтвердить делом заявления о стремлении к долговременному перемирию в Идлибе.

«Итоги операции «Весенний щит» должны были отрезвить турецких военачальников, но пока выглядят их действия как похмелье. 15 марта должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4. У трассы турецкие прокси. Если безопасность колоны будет обеспечена, значит прокси вполне управляемые, а если эти прокси будут вести террористическую деятельность, то московские договоренности были просто способом спасти репутацию правящих кругов Турции. Но «Весенний щит — 2» может стать неподъемным эпизодом для Анкары», — считает Поддубный.

Министр обороны Хулуси Акар объявил, что Турция готова нанести удар по любым силам, которые попытаются нарушить перемирие — будь то правительственные войска или боевики.

«В воскресение начнется совместное патрулирование трассы М4. В отношении тех группировок — будь то оппозиция или силы Асада — кто не последует режиму прекращению огня, будут предприняты все необходимые меры», — объявил Акар.

Напомним, в рамках заключенных в Москве соглашений по сторонам трассы М4 будет создан «коридор безопасности» глубиной в 12 км. Прекращение огня в северной части коридора будет контролировать Турция, а в южной — Россия.

Джихадисты правят бал

Ситуация в Идлибе остается неспокойной — без общего противника в лице Сирийской арабской армии группировки внутри Идлиба перешли к междоусобным столкновениям. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которые не подчиняются Анкаре и не признали режим прекращения огня, атаковали протурецких боевиков в городе Сармада на севере провинции Идлиб.

#Idlib Today at Sarmada (not Sarmin) in northern Idlib riots broke out. At a checkpoint,"Hayat Tahrir Al-Sham" militants began to insult, & then beat one of the residents. Unidentified armed men came to help him, after which a battle ensued. Reported several wounded on both sides pic.twitter.com/hBN6qCFvir — R&U Videos (@r_u_vid) March 13, 2020

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) что конфликт произошел на блокпосту ХТШ на южном въезде в город. В перестрелке пострадали не менее шести боевиков и двое местных жителей, в том числе ребенок.

#Idlib | Later "Hayat Tahrir Al-Sham" launched an assault on Sarmada, where riots broke out earlier today due to an incident at a checkpoint. Reported deaths and injuries of four people. pic.twitter.com/sD95Gjp1A5 — R&U Videos (@r_u_vid) March 13, 2020

Джихадисты ХТШ смогли подавить сопротивление противников. Несколько боевиков из протурецких сил, которых ХТШ считают зачинщиками столкновений, будут по договоренности выдворены с территории Идлиба на север — в зону операции «Щит Евфрата».

Подобная ситуация может в любой момент повториться в любом другом месте — несмотря на присутствие значительных турецких сил и боевиков «Сирийской национальной армии», джихадисты считают себя хозяевами Идлиба.

Напомним, группировки в Идлибской зоне деэскалции воюют друг с другом уже несколько лет — американский Центр Картера насчитал 692 вооруженных столкновения в Идлибе с сентября 2018 по август 2019 года. Ранее, с 2016 по 2018 год, там шли гораздо более ожесточенные конфликты.

Агрессивная дипломатия

На переговорах в Москве Турция пообещала наравне с РФ и Сирией бороться с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», хотя ранее передавала этим боевикам тяжелую боевую технику.

Сейчас появилась надежда на то, что ситуация в Идлибе перейдет от вооруженного противостояния к дипломатической игре, отметил политолог, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Если Турция вновь направит оружие на сирийскую армию, то получит мощный удар по зубам и дело опять кончится гибелью турецких солдат, — уверен политолог. Главный положительный момент — территория, на которой действуют террористы, сократилась до очень небольших размеров. Сейчас пространство для маневра у них небольшое и это может повлиять на них вне зависимости от Турции. Есть некоторая надежда на то, что ситуация не откатится обратно к полномасштабным боевым действиям».

Трудные, долгие переговоры по Идлибу в Москве стали серьезным ударом для президента Эрдогана.

«Спокойствие в Идлибе так и не наступило, однако принципиально важный момент в том, что президент Эрдоган сменил свою риторику, и, надо отдать ему должное, наступил ногой на свои амбиции, публично признал правоту Москвы. В военно-дипломатическом плане Москва одержала победу, — указал Коновалов. — Турция признала, что территория, которую освободили сирийские войска, остается за ними, и устанавливается новая линия разделения сил».

Минобороны и МИД РФ должны оказывать дипломатическое давление на Турцию, считает собеседник Федерального агентства новостей, и не обращать внимания на воинственные заявления Анкары.

«Выгоднее всего сейчас — объяснить господину Эрдогану, что если он снова нарушит договоренности, то он точно потеряет лицо. Турки будут бряцать оружием, — предупредил Иван Коновалов, — чтобы удержать ситуацию в нынешнем состоянии, когда они не выглядят окончательно проигравшей стороной».

Сейчас в Идлибе находятся примерно 15 тысяч турецких военнослужащих, около 25 тысяч джихадистов, связанных с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1 — «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин», и от 20 до 35 тысяч боевиков протурецких группировок «Сирийской национальной армии». Это серьезная проблема на пути реализации московских соглашений.

«Смогут ли турки удержать на узде своих боевиков — неизвестно. Вряд ли Турция будет воевать с боевиками силой оружия — туркоманские группировки для них «свои», а конфликт с «Хайят Тахрир аш-Шам» чреват серьезными потерями, — предупредил Коновалов. — Однако у них есть другой вариант — начать, наконец, пользоваться «мягкой силы», начать уговаривать, подкупать, договариваться — и добиваться того, что они обещали».

1 Организация запрещена на территории РФ.