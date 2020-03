Политолог Коновалов: Турция получит по зубам, если начнет новую войну за Идлиб

Минобороны Турции назвало «конструктивными» переговоры с Россией по Идлибу. По словам министра обороны Хулуси Акара, Москве и Анкаре удалось прийти к согласию по большинству спорных вопросов. О том, способна ли Анкара выполнить взятые на себя обязательства, читайте в материале Федерального агентства новостей.

В финальный день переговоров по Идлибу в Анкаре стороны подписали ранее согласованный документ, согласно которому совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 начнется 15 марта. Власти провинции Латакия, где располагается один из конечных пунктов маршрута, начали расчистку автодороги. Россия полностью готова выполнять свои обязательства — военная полиция РФ уже приступила к патрулированию трассы М5 Дамаск — Алеппо, поддерживая режим прекращения огня.

Турецкие военные заявили, что не намерены ни сворачивать свои наблюдательные пункты, многие из которых находятся глубоко в тылу сирийских войск, ни отводить тяжелое вооружение. Источники в Сирии утверждают, что действия турецких войск не похожи на контртеррористическую операцию на подконтрольной Анкаре территории соседней страны.

Главный вопрос сейчас — готова ли Турция выполнять взятые на себя обязательства и подтвердить делом заявления о стремлении к долговременному перемирию в Идлибе.

Министр обороны Хулуси Акар объявил, что Турция готова нанести удар по любым силам, которые попытаются нарушить перемирие — будь то правительственные войска или боевики.

Напомним, в рамках заключенных в Москве соглашений по сторонам трассы М4 будет создан «коридор безопасности» глубиной в 12 км. Прекращение огня в северной части коридора будет контролировать Турция, а в южной — Россия.

Ситуация в Идлибе остается неспокойной — без общего противника в лице Сирийской арабской армии группировки внутри Идлиба перешли к междоусобным столкновениям. Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которые не подчиняются Анкаре и не признали режим прекращения огня, атаковали протурецких боевиков в городе Сармада на севере провинции Идлиб.

#Idlib Today at Sarmada (not Sarmin) in northern Idlib riots broke out. At a checkpoint,"Hayat Tahrir Al-Sham" militants began to insult, & then beat one of the residents. Unidentified armed men came to help him, after which a battle ensued. Reported several wounded on both sides pic.twitter.com/hBN6qCFvir