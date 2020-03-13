Китай и Сингапур доказали превосходство над Западом в борьбе с коронавирусом

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, на днях получившая от Всемирной организации здравоохранения статус пандемии, поставила перед человечеством вопрос: насколько готовы различные системы здравоохранения в мире и «вмещающие» их государственные модели к такого рода вызовам?

К сегодняшнему дню у человечества уже есть достаточно успешные сценарии борьбы с вирусом. Эпидемию поставили под контроль в Китае и Южной Корее, а Сингапур и вовсе смог подавить начальную вспышку болезни, пока так и застыв на полутора сотнях заболевших при нулевой смертности.

А вот в других странах, где, казалось бы, стандарты медицины и организация госслужб казались наиболее передовыми, ситуация развивается по самому катастрофическому варианту. Так, в США и Италии вирус заразил уже десятки тысяч человек, привел к сотням умерших и создал совершенно непонятный прогноз по развитию пандемии.

Федеральное агентство новостей разобралось, с каких стран стоит взять пример в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2, а как поступать ни в коем случае не надо.

«Простуда на стероидах»

Вирус SARS-CoV-2 и вызываемую им эпидемию COVID-19 иногда еще называют «простудой на стероидах». Дело в том, что ближайшими родственниками SARS-CoV-2 являются коронавирусы, вызывающие у людей обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), которую обыватели называют «простудой». За пятую часть всех ежегодных простуд в мире отвечают именно коронавирусы, и эти простуды обычно самые «злые» — хотя они, конечно, весьма далеки от тяжелой клиники, наблюдаемой при COVID-19.

Коронавирусная инфекция, в отличие от других простуд, передается не только воздушно-капельным путем, но и через фекалии, и при контакте с зараженными вирусом поверхностями. Воздушно-капельный путь сильно зависит от климата и погоды. Идеальный период для такой передачи — поздняя осень, зима и ранняя весна, когда мельчайшие аэрозоли с вирусом могут долго сохраняться вне инфицированного человека.

Сейчас уже известно, что SARS-CoV-2 может выживать вне носителя до одной недели — и это надо учитывать при посещении мест скопления людей. Если же прибавить к этому сроку еще около двух недель инкубационного периода, к тому же протекающего обычно бессимптомно, то получится та самая «простуда на стероидах», способная заразить миллионы людей за несколько месяцев.

Спасем половину, остальные — простите!

Однако самый неприятный момент с эпидемией COVID-19 — это дальнейшее течение болезни. Да, с точки зрения распространения вируса, он не особо отличается от своих собратьев. Только вот его «родственники» убивают около 0,01% заболевших, то есть умирает 1 человек из 10 000 заразившихся, а от COVID-19 умирают 2,3% заболевших или 23 человека на каждую тысячу.

Разница впечатляющая: SARS-CoV-2 минимум в 230 раз опаснее обычной простуды. По своей опасности он перещеголял даже «свиной» грипп: во время последней эпидемии этого опасного штамма смертность составляла всего 0,9%.

При этом даже 2,3% умерших при COVID-19 — не максимально возможная цифра. Нынешняя наблюдаемая «по больнице Земля» летальность — это результат героических, без преувеличения, усилий медиков повсюду в мире, которые «вытягивают» с того света большую часть тяжелых и минимум половину критических больных. И карантинных служб, которые позволяют системе здравоохранения элементарно не «захлебнуться» от потока все новых зараженных.

Однако, как показали клинические исследования, лишь в 15% случаев заболевание протекает в тяжелой форме, при которой обязательной становится кислородная терапия с помощью искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Эту процедуру можно делать только при стационарном лечении, то есть никакого «ИВЛ на дому» не предусмотрено — это сложный аппарат и ответственная манипуляция. Ну и — постоянное наблюдение врача, поскольку побочные эффекты кислородной терапии весьма неприятны.

Еще в 5% случаев состояние больных становится и вовсе критическим, а их легочная ткань временно, на срок около недели, теряет восприимчивость к кислороду — людям просто становится «нечем дышать». В таких случаях помогает лишь еще более сложный метод экстракорпоральной оксигенации (ЭКМО) — принудительного насыщения крови кислородом непосредственно через кровь с помощью внешнего мембранного прибора-оксигенатора. И если приборы ИВЛ худо-бедно есть почти во всех клиниках, то станции ЭКМО — это штучный элемент медицинской машины, а работать с ними умеют далеко не все реаниматологи.

Таким образом, вырвись эпидемия SARS-CoV-2 на свободу в мало-мальски крупной стране — и больных придется терять сотнями и тысячами, так как аппаратов ИВЛ и ЭКМО просто не хватит на всех. Это, кстати, происходит прямо сейчас: в несчастной Италии врачам все чаще приходится выбирать, кого «оставить на трубках», а кого спасать уже бесполезно.

Печально, но в этом случае наилучшими вариантами борьбы с лишними смертями становятся выявление вируса и карантин. Иначе даже в стране с передовой медициной может сложиться ситуация, когда лечить от инфекции вроде как научились, но далеко не всех пострадавших…

«Пациент №31», убежавшая от карантина

Исходя из сказанного, для любой страны возникает сразу три связанных между собой задачи:

1. Обеспечить выявление новых заразившихся вирусом SARS-CoV-2, включая бессимптомных.

2. Ввести предельно строгий карантин на «угрожающих» направлениях, чтобы обеспечить максимально возможно «пологое» нарастание числа заразившихся.

3. Предоставить квалифицированную медицинскую помощью тем, кто все-таки заразился, спасти максимум среди тяжелых и критических больных, а остальным дать время перебороть вирус своим иммунитетом.

Понятно, что работать надо на упреждение: максимальное внимание к пункту 1 обеспечивает меньшие усилия по пунктам 2 и 3. Как следствие, создание системы диагностики вируса и выявление «пациента №1» (первого заболевшего) является в таком случае первейшей задачей.

Для примера: в Южной Корее первый пациент, зараженный вирусом SARS-CoV-2, был подтвержден еще 20 января, когда 35-летняя китаянка, прилетевшая из Ухани в аэропорт Инчхон, обслуживающий Сеул, была оперативно изолирована. В течение целого месяца после того случая карантинным службам Южной Кореи удавалось сдерживать проникновение вируса в страну — вслед за первой китаянкой последовательно выявили еще 30 зараженных туристов. Всех их, как и контактировавших с ними людей, поместили на карантин, несмотря на то, что речь шла о нескольких сотнях людей!

Все изменилось с приездом в страну «пациентки №31». Ее имя не разглашается, но, судя по всему, она вела достаточно бурную общественную жизнь. Еще за несколько дней до постановки ей диагноза она побывала в многолюдных местах в городе Тэгу и в Сеуле. Так бы продолжалось и дальше, но 6 февраля в Тэгу она попала в автомобильную аварию и поступила в больницу. Уже в больнице она успела дважды «отпроситься» на службы в христианской церкви — 9 февраля и 16 февраля.

Как утверждают врачи, в перерывах между посещениями служб, 15 февраля, женщине впервые предложили пройти обследование на коронавирус, так как у нее наблюдалась высокая температура. Вместо этого пациентка, уже будучи явно больной, пошла с подругой в отель на очередной людный фуршет.

Наконец, 17 февраля «номер 31» удосужилась сдать тест — и уже на следующий день органы здравоохранения Южной Кореи объявили, что в стране найден 31-й подтвержденный случай заболевания. Но все ее похождения стали известны постфактум, когда за считанные дни в Тэгу и прилегающих районах стало резко расти число заболевших.

К настоящему времени всего от одного больного Южная Корея имеет уже почти 8000 заболевших — несмотря на то, что целый месяц до этого успешно боролась с эпидемией. И все же неимоверными усилиями вспышку, судя по всему, взяли под контроль — и число новых заболевших в стране монотонно падает.

Сингапур: организация бьет вирус

На сегодняшний день, согласно данным ВОЗ, в Сингапуре числится 187 заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Этот город-государство, который к тому же имеет самые тесные связи с КНР и в котором проживает 74% этнических китайцев, приложил невероятные усилия, чтобы сдержать распространение COVID-19.

Для этого в стране не поскупились на диагностику и усилия по карантину. Всех больных и все их контакты скрупулезно отследили, иногда — нарушая любые правила конфиденциальности. Для определения местоположения всех зараженных и выявления их контактов использовали все доступные технические средства: данные биллинга и позиционирования мобильных сетей, изображения с систем видеонаблюдения, записи об использовании транспортных карт и массу другой информации, которая считается личной.

Для поисков среди столь внушительного объема информации даже задействовали подходы big data. Но игра стоила свеч: карантинные службы Сингапура в итоге отследили всех первичных больных, выяснили все их вторичные контакты и точки возможного распространения вируса.

Не обошлось и без старой доброй работы следователей: всех подозреваемых детально опрашивали детективы, а кто пытался лгать, противореча данным систем наблюдения и контроля, — получал «красную метку» и повестку в суд.

Всех помещенных на карантин контролировали пусть и без «электронных ошейников», но весьма плотно. Среди мигрантов было несколько случаев самовольного выхода из карантина — в ответ последовало лишение их рабочих виз и видов на жительство, с последующей высылкой за пределы Сингапура. Работодателей, которые заставили сотрудников под карантином выйти на работу, на три года лишили права найма иностранцев и пригрозили множеством других санкций.

При этом вся информация была максимально открыта, доклады о борьбе с вирусом следовали ежедневно. В Сингапуре решили не мелочиться и с карантинными зонами — под содержание изолируемых людей сингапурское правительство просто арендовало круизный лайнер, на случай если в больницах закончится место и понадобится помещать людей в максимально безопасный карантин.

Что важно, власти Сингапура сказали сразу: всех заболевших вирусом лечим бесплатно, страховая медицина может подождать, так как общественное здоровье — на первом месте.

Не менее показательно сложилась ситуация и в Китае. Здесь властям изначально пришлось задействовать все три пункта действий: выявление, помещение на карантин, лечение — так как к моменту обнаружения вируса SARS-CoV-2 в стране речь шла о тысячах зараженных.

Для контроля эпидемии COVID-2019 в Китае была в кратчайшие сроки создана система Alipay Health Code, которая для граждан выглядит как приложение в мобильном устройстве. Итог работы Health Code — сканируемый QR-код условного цвета: зеленый, желтый или красный. С его помощью специальные службы на улице идентифицируют предполагаемый статус здоровья человека, после чего его либо отпускают, либо направляют в карантин.

Китай: это что-то космическое

Понятное дело, карантин — вещь крайне неприятная, но для всего общества, да и для отдельного человека это минимально возможная плата за собственное здоровье.

Как следствие, комплекс мер, принятых в КНР вместе с карантином, поражает. Буквально «из каждого утюга» в стране настоятельно рекомендуют как можно меньше выходить на улицу, не встречаться с людьми, не подходить к кому-то ближе двух метров, не трогать что-либо вне дома и тем более потом грязными руками не касаться лица.

Китайских граждан просят как можно чаще мыть руки или пользоваться дезинфицирующими средствами, если мыть негде. При явных признаках болезни, таких как температура или сухой кашель, настаивают позвонить по круглосуточным номерам или обратиться к местным властям. Листовки с правилами — под каждую дверь, причем буквально.

Всем в КНР, кто контактирует с людьми, раздали бесконтактные термометры. Температуру проверяют все охранники, все водители автобусов, при любом входе в метро, в магазин, на рынок или в аптеку. В административных зданиях и многих других публичных зданиях ставят тепловизоры на входе.

Закрыто все, что можно было закрыть, в первую очередь школы, детские сады, вузы. Запрещены любые собрания и массовые развлечения, закрыты магазины товаров длительного пользования: мебельные и электроники. Прекратили работу большинство ресторанов.

Также закрыты все лишние проходы куда-либо. Там, где проходы необходимы, они оставлены, но оборудованы специальными постами: палатка, охрана, термометры, дезинфицирующие средства, вызов «скорой» в случае подозрения на вирус. Такие же пункты установлены на всех дорогах — там проверяют всех водителей машин и их пассажиров.

В жилые зоны пускают только по прописке. Если кто-либо приезжает из других городов — их берут на учет, и они должны 14 дней быть в добровольном карантине на дому. Карантинных приезжих из опасных районов помещают в выделенные гостиницы с постоянным контролем.

При этом во всех жилых зонах работают магазины, рынки, аптеки — на местный уровень перебросили курьерами все необходимое снабжение. Ограничено хождение наличных денег. Общение с курьерами — минимальное, все платежи приветствуются онлайн, покупки оставляют под дверью. Фактически в Китае людям создали все условия, чтобы те просто не выходили за пределы локальной жилой зоны.

Все местные магазины и рынки дезинфицируют по нескольку раз на день. Специальная служба следит за дезинфекцией кнопок лифтов, ручек дверей и других поверхностей, соприкасающихся с людьми. Открыты все окна в подъездах.

Пассажиров мало, но транспорт ходит, чтобы не создавать ненужные толпы. В автобусах открыты все окна. В автобус нельзя войти без контроля температуры водителем, то же самое касается метро и поездов. В поездах и междугородних автобусах билеты продают на каждый второй ряд. Весь общественный транспорт ежедневно дезинфицируют. Поощряется использование личного транспорта, открыты в бесплатном режиме все платные дороги и сняты ограничения на въезд в центр.

Открыты платные кабельные каналы, включая каналы для взрослых. Для школьников организовано онлайн-обучение на дому. Созданы онлайн-больницы, где можно проконсультироваться по видео с врачами из самых престижных клиник. Появились службы психологической помощи — как онлайн, так и по телефону. Находящихся на карантине учащихся и студентов регулярно проверяют, проводя опросы о состоянии здоровья.

Если в том или ином месте проживания выявлен больной, то все это местоположение, будь то городской жилой комплекс, общежитие или деревня, закрывают на карантин, вокруг выставляют посты — полиция, медики. Информация о таких случаях тут же открыто публикуется.

На предмет слухов контролируется любая публикация, включая социальные сети. Паника гасится сразу же за счет максимальной открытости данных о заболевших. В некоторых городах КНР запретили продавать паллиативные средства от кашля и температуры в аптеках — чтобы люди не скрывали симптомы.

Наконец, если китаец не дай бог заболел, то лечение от COVID-19 в КНР для него будет бесплатным. При этом китайские медики научились вытягивать даже самые тяжелые случаи, во многом благодаря организованности. В центр эпидемии, Ухань, были переброшены несколько сотен аппаратов ИВЛ и ЭКМО, которые позволили вытянуть «с того света» множество безнадежных больных.

США и Италия: как делать не надо

На фоне успехов в КНР, Сингапуре и Южной Кореи ситуация в США и Италии выглядит трагично и поучительно.

По утверждению итальянских врачей, начальный всплеск эпидемии SARS-CoV-2 в стране был безнадежно упущен — и теперь любые карантинные меры будут лишь запоздавшей реакцией. Итальянские СМИ цитируют анонимного врача из Кремоны:

«В последние несколько дней мы должны выбирать, кого подключать к аппаратам ИВЛ — пациента 40 лет или пациента 60 лет. Это страшный выбор, но мы должны его делать, потому что нам просто не хватает аппаратов».

Это действительно так: во всей Италии число коек для интенсивной терапии меньше 6000. Это дополняется тем, что многие врачи и медсестры уже сами инфицированы коронавирусом и находятся на карантине. Как следствие, ситуации, аналогичные той, что описана врачом из Кремоны, в Италии не редкость — врачи отдают приоритет молодым людям и тем, у кого есть шанс выкарабкаться, по сути обрекая более тяжелых больных на медленную смерть.

Пока, по данным ВОЗ, в Италии чуть больше 15 000 зараженных, но кривая роста далека от стабилизации. SARS-CoV-2, как и положено любому коронавирусу, пытается заразить максимальное число людей — и ему это вполне удается.

В свою очередь, Соединенные Штаты Америки сегодня демонстрируют всему миру то, как не надо поступать при эпидемии. Сама система американской медицины, основанная на страховых принципах, не способствует выявлению носителей инфекции.

Наглядный пример: один из вернувшихся из КНР американцев почувствовал недомогание и решил провериться на SARS-CoV-2, честно сдав все анализы. Оказалось, что он болен всего лишь гриппом, а не общественно опасным коронавирусом, — при этом больница выписала ему чек на 3270 долларов, исключительно за тест на обычный грипп! Много ли после этого найдется в США желающих провериться?

Более того, в США до сих пор толком не разрешилась ситуация с тестированием на коронавирус, о которой писал ФАН. Напомним, что два американских ведомства, CDC и FDA, слишком медленно согласовывали тесты на SARS-CoV-2. В итоге ситуация с заражением в США выглядит явно недостоверной: по данным ВОЗ, там заболели лишь 1264 человека, но при этом 41 человек уже умер. Это соответствует смертности 3,2%, что гораздо выше общемировой.

Объяснений этому два — или в США не умеют вытягивать тяжелых больных (что вряд ли) — или же диагностика вируса в стране по-прежнему пребывает в совершенно неудовлетворительном состоянии, и еще несколько тысяч зараженных бродят где-то по американским городам «недообследованными». И заражают SARS-CoV-2 новых бедолаг, из которых, как мы помним, минимум 5% окажутся через две-три недели в крайне тяжелом состоянии.

По сути, пример того, как слабо и неумело — особенно на фоне китайских и сингапурских успехов — Запад борется с коронавирусом, доказывает простую истину: живучесть той или иной общественной системы зависит не от превознесения прав человека, а от ее общей управляемости.

Как выяснилось, вечно обвиняемые в «авторитаризме» страны Юго-Восточной Азии сегодня прилагают гораздо больше усилий, чем западные демократии, для соблюдения главного человеческого права — права на жизнь. Тогда как Запад и вовсе скатился до выяснения, кого из собственных граждан спасать, а кого — обрекать на смерть.

Россия: все зависит только от нас. И государства

Сегодня Россия стоит на распутье: в нашей стране пока что выявляют единичных зараженных, которых уверенно привязывают к завозу вируса из-за рубежа. По данным ВОЗ, сейчас в РФ зарегистрировано всего 45 случаев заражения SARS-CoV-2 — и они пока находятся под контролем. При этом через тесты прошли уже несколько десятков тысяч россиян, то есть и эта система у нас работает.

К тому же, пока у нас, к счастью, нет своей «пациентки №31», которая с температурой проскакала бы по паре церквей и нескольким столичным фуршетам, став «суперзаразителем».

Как будет развиваться ситуация в дальнейшем: по китайскому или американскому сценарию — зависит от нас самих и, конечно, от действий государства.

Скажем прямо: хотелось бы так, как в Китае или Сингапуре. Потому что западные сценарии означают практически гарантированную 5%-ную смертность в момент перегрузки системы здравоохранения.