Белоусов заявил о новой «устойчивой реальности» с нефтью за 35 долларов

Москва, 13 марта. Россия вступила в новую устойчивую реальность, где нефть стоит 35 долларов за баррель, заявил в пятницу первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Я, откровенно говоря, думаю, что мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около 35 долларов, плюс – минус», — отметил он во время встречи с журналистами.

В то же время Белоусов не исключил, что России все же удастся договориться о сделке со странами ОПЕК, и тогда нефть вновь начнет дорожать. Вице-премьер не верит, что стоимость барреля надолго закрепится на уровне 20 долларов. По его словам, это не выгодно ни производителям, ни покупателям.

Напомним, что в понедельник цены на нефть марки Brent обрушились на 26,5% — до 33,27 доллара за баррель. Это стало следствием ценовой войны, которую развернула Саудовская Аравия вслед за выходом России из соглашения ОПЕК+ по снижению объемов добычи. Российская сторона утверждает, что соглашение не работает, поскольку освободившуюся в результате сокращения производства нишу на рынке тут же занимают американцы со сланцевой нефтью.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил население, что российская экономика обладает достаточной прочностью, а государство в состоянии выполнить все взятые на себя социальные гарантии. Отметим, что в пятницу нефть марки Brent подорожала до 33,48 доллара за баррель, нефть WTI — до 31,71 доллара.