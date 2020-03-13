Зеленский отложил вопрос Донбасса в сторону, повторив путь Порошенко

Киеву сейчас желательнее заморозить тему Донбасса, отложить решение проблемы на неопределенный срок. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Встреча в Берлине

На следующей неделе должен состояться телефонный разговор советников лидеров стран «нормандской четверки», в ходе которого планируется обсудить дату возможного саммита. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«У нас будет телефонный разговор на следующей неделе между советниками, во время которого мы будем в том числе говорить про дату возможного саммита лидеров, который должен пройти в Берлине, я надеюсь в апреле», — заявил Ермак после заседания СНБО Украины.

Запланированная на 12 марта встреча советников не состоялась из-за ситуации с коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Уже более 130 тысяч человек в мире заражены, большинство выздоровели, более 5 тысячи скончались.

Зеленский отложил Донбасс в сторону

Евгений Валяев не исключает того, что запланированная встреча участников «нормандского формата» в Берлине может не состояться. Во-первых, для этого сложился не совсем благоприятный международный фон: эпидемия коронавируса отменяет многие публичные мероприятия, ценовая война на рынке нефти — все это оттесняет важность переговоров по Донбассу, отодвигая их на второй план. Во-вторых, освоившийся на президентском посту Владимир Зеленский понял, что тема Донбасса является очень сложной, а почти любые договоренности в итоге будут трактованы в пользу Москвы. Чтобы не загонять себя в ловушку, лучше вообще отложить тему Донбасса в сторону — к такой позиции пришел Зеленский.

«Перед Владимиром Зеленским стоят более важные внутренние задачи, происходит чехарда с правительством. Киеву сейчас желательнее заморозить тему Донбасса, отложить решение проблемы на неопределенный срок. В этом плане Зеленский повторяет путь своего предшественника Петра Порошенко, который пришел к тому, что тему Донбасса лучше вообще не трогать, а оставить ее в замороженном состоянии», — пояснил Евгений Валяев.

Берлину и Парижу не до Донбасса

Эксперт допускает, что дату встречи в Берлине оставят открытой, сославшись на пандемию коронавируса. К этому вопросу вернутся тогда, когда международный фон станет более благоприятным. В эту паузу стороны могут снова произвести обмен удерживаемых лиц, чтобы показать свою открытость к диалогу. Позиции Москвы и Киева на данный момент настолько противоречат друг другу, что говорить о выполнении минских договоренностей нет никакого смысла. Киев не собирается вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР. А Москва, в свою очередь, не собирается идти на пересмотр основных пунктов Минских соглашений, уверен политолог.

«Чтобы подтолкнуть стороны к компромиссу Берлин и Париж как посредники в этом процессе должны плотно работать с Москвой и Минском. Сейчас такой возможности просто нет, так как у Парижа и Берлина хватает своих внутренних проблем. Обмен «всех на всех» может состояться в ближайшие месяцы. Владимир Зеленский обещал вернуть украинских граждан домой. Этим обменом он продемонстрирует, что выполняет свои обещания. По продвижению переговоров по статусу Донбасса он всегда может ссылаться на несогласие с условиями Москвы», — добавил Евгений Валяев.

Украинский кейс

По мнению эксперта, возможного прогресса по Донбассу можно ожидать под руководством нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который некоторыми своими репликами показывает готовность к диалогу. В то же время пост главы министерства иностранных дел занял Дмитрий Кулеба, который ранее, будучи вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявлял, что Украина будет вести с Россией войну «политико-экономическим путем» из-за Донбасса и Крыма.

«Главными задачами для Шмыгаля и Кулебы является не тема Крыма и Донбасса, а получение новых кредитов от международных структур и США. Украина близка к получению кредита МВФ в размере 5,5 млрд долларов. В отличие от своего сериального прототипа Владимир Зеленский очень рассчитывает на поддержку МВФ. В сериале «Слуга народа», напомню, президент Василий Голобородько отказался от сделки с МВФ, назвав это представительством национальных интересов. В реальности Украина не может обойтись без международного кредитования, без этого страну ждет неминуемый дефолт», — рассказал Евгений Валяев.

Кроме того, заметил эксперт, Киев очень рассчитывает на поддержку со стороны США. Украинские власти будут настаивать на включении Вашингтона в «нормандский формат». Сложность будет оставаться до выборов президента США, где оппонентом Дональда Трампа, вероятнее всего, станет Джо Байден, главным компроматом против которого является как раз украинский кейс, который будет использовать Трамп в своих интересах, заключил Евгений Валяев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.