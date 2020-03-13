Обвал цен на нефть может нанести «смертельный удар» по сланцевой индустрии США

Лондон, 13 марта. Падение цен на нефть может нанести «смертельный удар» по сланцевой индустрии США. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

По мнению автора статьи Джона Брэдли, «нефтяная война» между Саудовской Аравией и Россией может оказать негативное влияние предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа, в результате чего нынешний глава Белого дома рискует потерять шанс переизбраться на второй срок.

«Когда США зависели от импорта, им были выгодны низкие цены на нефть. Но теперь, когда технологии гидроразрыва пласта сделали Америку чистым экспортером нефти, у нее появились новые уязвимые места. И теперь она проходит проверку на прочность», — отмечает Брэдли.

Он также добавил, что Москва намеренно отказалась от сокращения объемов добычи нефти, чтобы не допустить укрепления позиций США на рынке энергоресурсов. Падение цен на нефть может «поставить крест» на американской сланцевой добычи.

По его словам, Саудовская Аравия может наводнить мировой рынок дешевой нефтью, что окончательно уничтожит американскую сланцевую отрасль.

«Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего», — говорится в статье.

Напомним, 6 марта в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли прийти к общему решению по вопросу сокращения добычи нефти.