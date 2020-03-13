В Минфине рассказали, куда идут изъятые у коррупционеров деньги



Москва, 13 марта. В Минфине РФ рассказали, куда идут деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.

Согласно тексту проекта итогового доклада, подготовленного ведомством к расширенному заседанию коллегии, с 2019 года эти средства зачисляются в бюджет Пенсионного фонда, а потом направляются на выплату страховых пенсий россиянам, сообщает РИА Новости.

Напомним, в минувшем году Следственный комитет РФ направил в суды более восьми тысяч дел о коррупции. По ним к уголовной ответственности были привлечены 479 человек, обладающих особым правовым статусом. Об этом в начале марта сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Тогда же он предложил закрепить в Конституции РФ конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Предложение Бастрыкина не поддержали.

Помимо этого члены группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег в конце 2019 года предложили расширить перечень активов депутатов, сенаторов, чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут подлежать конфискации как незаконное богатство.