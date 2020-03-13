Из-за коронавируса в Петербурге отменены массовые мероприятия. События дня. ФАН-ТВ

Еще 11 случаев коронавируса выявлено в России Коронавирус стремительно расширяет географию. Еще 11 случаев зафиксировано в России за сутки. Пять в Москве, три в Петербурге, а также по одному в Подмосковье, Ленобласти и Пермском крае. В последних двух регионах эпидемия впервые дала о себе знать. Для нашей страны — это самый большой прирост за все время. Известно, что туристы (а теперь уже пациенты) недавно посещали Францию, Италию и Австрию. На фоне новостей особые меры вводятся в Северной столице. Губернатор Александр Беглов ввел в городе режим повышенной готовности. Такой же статус появился и в Ленобласти. Со следующей недели и вплоть до 30 апреля там отменяются массовые мероприятия. Под раздачу попали концерты, спортивные турниры и всевозможные акции, где участвует более 300 человек (если это Ленобласть) или свыше 1 000 (если Санкт-Петербург). Власти советуют жителям города и региона воздержаться от любых поездок за рубеж. Ну, а тех, кто только вернулся из-за границы, призывают к домашней самоизоляции на две недели (и желательно с вызовом врача). А именно это касается граждан, недавно побывавших в Китае, Италии, Франции, Иране, Южной Корее, Испании и Германии. То есть в странах, где число зараженных коронавирусом уже пошло на тысячи, а то и на десятки тысяч.

В Москве разгулялся штормовой ветер Жесткие меры по борьбе с коронавирусом уже действуют и в Москве. Однако сегодня у нашей столицы новая угроза. В городе разбушевалась стихия: мощный ветер повалил более сотни деревьев и дорожных знаков, опасность нависла над пешеходами и водителями. Один из них, к сожалению, стал жертвой непогоды: дерево упало на автомобиль, который ехал по Первой Мясниковской улице. Находившийся внутри мужчина скончался на месте. Угрозу синоптики предвещали заранее: в Москве и Подмосковье еще накануне объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра сегодня достигают 25 м/с. К горожанам уже обратился мэр Сергей Собянин. Он призвал всех по возможности не выходить на улицу, а семье погибшего выразил свои соболезнования. В Москве уже начал работу оперативный штаб МЧС, все городские службы — в режиме чрезвычайной готовности. Ведь, по прогнозам синоптиков, сложные погодные условия продлятся до конца дня.