В США оценили обнаружение российскими ВКС американского лагеря в Арктике

Москва, 13 марта. Американские СМИ оценили действия российских ВКС, обнаруживших лагерь ВС США в Арктике.

Издание Popular Mechanics сообщило о том, как два самолета Ту-142 пролетели над лагерем Seadragon, который американские военные развернули в море Бофорта. По данным СМИ, 9 марта российские стратегические бомбардировщики совершали четырехчасовой полет в нескольких десятках километров от побережья Аляски на высоте приблизительно 760 километров.

Американские силы засекли российские самолеты и подняли в воздух истребители F-22 Raptor (США) и CF-18 Hornet (Канада). При этом ВКС РФ обнаружили лагерь всего спустя пять суток после его появления, передает «Взгляд».

«Интересно, как русские нашли лагерь во льдах. База расположена в 50 милях от материка, вокруг – бесконечные ледяные поля <...> Но посыл ясен: Россия способна установить местонахождение сил США даже в Арктике», — уверен автор материала.

Ранее эксперты китайского издания Sohu проанализировали, почему российские подводные лодки лучше приспособлены к арктическим условиям, чем субмарины ВМС США. Так, журналисты из КНР приводят пример, как американская подлодка «Толедо» не смогла преодолеть 80-сантиметровую толщу льда во время специальных арктических учений Пентагона. По данным издания, американским морякам вручную пришлось ломать лед, сообщало Федеральное агентство новостей.