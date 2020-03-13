Адвокат Костанян рассказал, что получит Самойлова в случае развода с Джиганом

Москва, 13 марта. Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова, вокруг семьи которых в последние дни разгорелся скандал, могут начать бракоразводный процесс. Адвокат Нарек Костанян объяснил, что может получить мать четверых детей от популярного рэпера после расставания.

Правозащитник заметил, что разделу поделит все имущество, которое было приобретено с момента регистрации отношений, то есть после ЗАГСа.

В беседе с «Пятым каналом» адвокат Нарек Костанян пояснил, что в данном случае речь идет и о машинах, и об активах, и об авторских правах.

«Имущество в виде недвижимости будет разделено в равных долях в натуре, автомобили будут переданы конкретному супругу, а второму — компенсация», — отметил он.

Бракоразводный процесс может продолжаться в течение двух-трех месяцев, если кто-то из супругов будет настаивать на примирении. Раздел имущества может растянуть развод на срок вплоть до одного года. Именно в этот период будет решаться вопрос, с кем останутся дети.

По словам адвоката, в данном случае будет учитываться мнение ребенка, также большое влияние оказывают имущественное положение, жилищные условия и заключение органов опеки. Нарек Костанян отметил, что у рэпера Джигана будут удержаны алименты в размере 50% от всех доходов.

Напомним, Джиган, который находится в элитной клинике в США, продолжает публиковать в своих социальных сетях странные посты, в которых просит прощения у супруги Оксаны Самойловой. Фолловеры возмутились неадекватным поведением Джигана и попросили отобрать у него телефон.