Сирия, 13 марта. Вылазки террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо. Шесть человек погибли в Ираке при авиаударе ВВС США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрепления боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на западе Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: провели совместное патрулирование с сотрудниками военной полиции ВС РФ в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции правительственной армии в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков на севере Хасаки при попытке проникнуть в зоны контроля протурецких сил.

ВС Ирака: потеряли шесть человек при авиаударе ВВС США.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь из артиллерии по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кафр-Умма, в окрестностях которого уже неоднократно боевики совершили вылазки и провокации в адрес правительственной армии. Как сообщает агентство Al Mohrar Media, информация о потерях в военной технике и живой силе пока уточняется.

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в провинции Алеппо, о чем сообщает ТАСС. Силами ВКС РФ проведено патрулирование, несколько вертолетов были подняты в воздух с военной авиабазы в районе города Камышлы, о чем сообщает руководитель Центра по примирения враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

Провинция Идлиб

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что соглашение по Идлибу, подписанное турецкой и российской сторонами 5 марта, исполняется, на трассе M4 с 15 марта стартует совместное патрулирование военными РФ и Турции. Напомним, что в Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в провинции Идлиб. По итогам встречи стороны подтвердили приверженность «астанинскому» формату, объявили о введении режима прекращения огня и договорились о совместном патрулировании ключевой трассы М4.

Как сообщает ЦПВС, российской частью представительства за последние сутки были зафиксировано 6 фактов открытия огня. Инциденты были зарегистрированы в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия со стороны террористов. Турецкой частью представительства был зафиксирован только один случай в Латакии.

Провинция Хасака

В одной из тюрем «Демократических сил Сирии» (SDF) началась вспышка туберкулеза среди заключенных террористов «Исламского государства»1. Как сообщает медицинский источник агентству Euphrates Post, из-за того, что тюрьма переполнена, а доступа к медицинской помощи заключенные не имеют, в одной из тюрем Хасаки уже зарегистрировали и подтвердили 65 случаев туберкулеза. Высокая скученность в каждой камере способствует быстрому распространению болезни. Восемь террористов в критическом состоянии были изолированы от остальных заключенных.

Как цитирует заявление Минобороны Турции агентство Anadolu, в зоне операции «Источник мира» были нейтрализованы силами спецназа два террориста из состава «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые пытались проникнуть в зону контроля протурецких сил.

Ирак

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органов внутренней безопасности Ирака, в ходе авианалета ВВС США в Ираке погибли шесть человек, в том числе у строящегося терминала аэропорта Кербелы. Погибли три бойца 19-й дивизии иракских ВС, ранены четверо, из них двое в критическом состоянии. Погибли двое сотрудников полиции города Бабиль, их тела все еще под обломками, которые разбирают спасательные службы. Также сообщается о гибели сотрудника строящегося аэропорта города Кербелы, пострадали пятеро членов ополчения «Хашд Шааби». Полностью в ходе авианалета была разрушена инфраструктура и склады с оружием, как отмечает пресс-служба.

1 Организация запрещена на территории РФ.