Генерал КСИР скончался от коронавируса в Иране

Тегеран, 13 марта. Генерал иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Насер Шаабани скончался в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщают местные СМИ, генерал отслужил в составе КСИР более 37 лет и считался одним из самых опытных командиров Корпуса.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 134,8 тыс. случаев заражения. При этом 70,4 тыс. пациентов смогли выздороветь, а 4,9 тыс. — скончались.

Иран является третьим по численности заболевших очагом распространения коронавируса. В стране зафиксировано более 11,3 тыс. заразившихся, свыше 510 человек погибли. Первые два места занимают Китай (80 тыс. случаев заражения, 3,1 тыс. погибших) и Италия (15 тыс. заразившихся, 1 тыс. погибших).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызывается коронавирусом SARS-CoV-2, впервые произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Ученые полагают, что мутировавший вирус мог быть передан людям от летучих мышей, змей или панголинов, которых едят в Китае.