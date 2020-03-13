Главные новости 13 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 13 марта.

Симптомы коронавируса COVID-19 проявились у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Доктор Мясников призвал укреплять иммунитет прививками и здоровым образом жизни. Доктор Мясников рассказал, как защититься от вирусов без лекарств.

В средней полосе России весна может создать идеальные условия для распространения инфекции. Ученые рассказали, при какой температуре лучше всего распространяется коронавирус.

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заинтриговала своих поклонников возможной беременностью. Кудрявцева заинтриговала поклонников фото с округлившимся животом.

«Неосторожное заступничество» журналистки Карины Орловой за Ходорковского может обернуться для нее и «Эха» крупным штрафом. Правоохранительные органы проверят публикацию «Эха Москвы», содержащую признаки оскорбления власти.

ГД и Совфед 10 марта окончательно одобрили проект поправок к конституции. Парламенты регионов положительно отнеслись к инициативе. Оппозиция начала взывать о помощи к ЕС с оценкой поправок в конституцию.

Майор полиции Вячеслав Горнеев и его сотрудница лейтенант Татьяна Пурышева фотографировались на фоне тел умерших людей. Московских полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге.

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как улучшить качество сна.

Более 100 тысяч жителей Огайо могут быть заражены коронавирусом. Так считает глава местного департамента здравоохранения.

Композиция Uno группы Little Big, с которой музыканты выступят на Евровидении, вызвала неоднозначные эмоции зрителей. Песня группы Little Big для Евровидения вызвала неоднозначные эмоции у россиян.