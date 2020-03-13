Киев прокомментировал создание нового органа для консультаций с ЛНР и ДН

Киев, 13 марта. Окончательное решение о создании консультативного совета, в рамках которого планируются прямые переговоры между Киевом и республиками Донбасса, будет принято на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Если это решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече трехсторонней контактной группы в Минске», — пояснил он.

Ермак также добавил, что в рамках консультативного совета представители Киева, ДНР и ЛНР будут обсуждать конституционную реформу в части децентрализации, а также вопросы, касающиеся местных выборов в Донбассе.

Ранее стало известно, что участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе договорились о создании консультативного совета. В его состав войдут представители Киева, ЛНР и ДНР, которые будут осуществлять прямые переговоры.

Напомним, в 2014 году власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибло около 14 тысяч человек, более 24 тысяч получили ранения.