Марков объяснил, что поможет России остаться в выигрыше от санкций ЕС

Президент России Владимир Путин назвал плюсы и минусы от введенных Западом антироссийских санкций. Генеральный директор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков объяснил, как Россия может оказаться в выигрыше от рестрикций Евросоюза.

По словам президента, ущерб российской экономике от ограничительных мер стран Запада составил 50 миллиардов долларов. Тем не менее страна смогла компенсировать эти потери, начав активно развивать импортозамещение.

«Да плевать на них, на эти санкции», — заявил глава государства.

Он также указал, что санкции позволили России «включить мозги, в том числе наладить производство продуктов и использовать технологии, которые были утрачены или которых до этого момента не существовало».

«Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — объяснил президент.

В свою очередь политолог Сергей Марков оценил последствия от антироссийских санкций для экономики страны.

«С одной стороны, санкции, безусловно, нанесли экономический ущерб. С другой стороны, они придали России политический импульс для перехода к программе импортозамещения. А эта программа является исключительно полезной для России. Поэтому этот рывок в программе импортозамещения стратегически позволит России оказаться в выигрыше от санкций», — объяснил Марков в интервью Федеральному агентству новостей.

Однако собеседник ФАН признался, что программа импортозамещения имеет свои минусы, так как в ее рамках шло развитие только сельского хозяйства.

«Эта программа была сделана непоследовательно. Программа импортозамещения максимально работает в сельском хозяйстве. В других местах она работает значительно слабее, потому что они не были включены [в эту программу]. Очевидно, что контрсанкции нужно распространять на бытовую технику, автомобили, цифровые товары. Это позволило бы сделать рывок в импортозамащении. Там, где Россия пошла на контрсанкции, там огромный и ошеломляющий успех. Там, где Россия из-за внутренних лоббистов не пошла на контрсанкции, там у страны поражение», — рассказал политолог.

Ранее власти Евросоюза на полгода продлили индивидуальные санкции в отношении 175 россиян и 44 организаций. В заявлении Совета ЕС отмечается, что санкции введены в связи с действиями, которые якобы «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Напомним, Европейский союз начал вводить санкции против РФ после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.