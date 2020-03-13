Депздрав Москвы опроверг ФАН заявления «Альянса врачей» о коронавирусе

Представители российской оппозиции продолжают распространять фейковую информацию о коронавирусе. Несмотря на открытую позицию руководства РФ по освещению ситуации в стране и превентивные меры, либеральная общественность заявляет о якобы имеющем место сокрытии настоящего количества заболевших и отсутствии необходимого оборудования.

На YouTube-канале «Альянс врачей» 10 марта был опубликован ролик, в котором председатель профсоюза Анастасия Васильева рассказала о ГКБ им. Мухина в Москве. По ее словам, отделение терапии, два отделения кардиологии и отделение нейрологии освободили от профильных больных, а взамен установили 250 коек для больных пневмонией и тяжелой формой ОРВИ. Также Васильева подчеркнула, что врачей не обеспечили защитными масками и костюмами, а тех врачей, кто работает в клинике, не хватает для лечения зараженных коронавирусом.

В качестве доказательства Васильева привела письмо от анонимного сотрудника ГКБ им. Мухина, представившегося кардиологом, работающим в больнице. Именно он сообщил о реорганизации нескольких отделений, а также о «принудительном лечении» больных коронавирусом непрофильными врачами. В попытке подкрепить полученную информацию была опубликована запись телефонного разговора с неизвестным, который также сыграл роль врача ГКБ им. Мухина.

Федеральное агентство новостей по данной информации направило запрос в департамент здравоохранения Москвы. Ответ был опубликован на сайте ведомства.

В департаменте отметили, что информация из соцсетей о перепрофилировании медицинских учреждений не соответствует действительности и носит провокационный характер. Поскольку в Москве усилены меры профилактики и повышения качества лечения пневмонии, три стационара — ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Юдина и ГКБ №52 — используются как места для нахождения профильных больных.

В клинике им. Мухина были установлены 230 коек на случай поступления больных пневмонией, а лечение проходит под присмотром бригады эпидемиологов и инфекционистов из других стационаров Москвы. Также все пациенты, находящиеся на стационаре, прошли обследование на предмет коронавируса, и ни у одного из них заболевание выявлено не было. Те 19 москвичей, у которых все же нашли признаки вируса, проходят лечение в клиниках №1 и №2, а также в новом медицинском комплексе в Коммунарке.

Депздрав также опроверг информацию о недостаче защитных масок, костюмов и принуждении врачей лечить непрофильных пациентов. В ведомстве подчеркнули, что каждый из стационаров обеспечен необходимым оборудованием, а врачи смежных специальностей проходят дополнительные курсы по лечению больных пневмонией.

Васильева сделала заявление, не взяв комментария ни в ГКБ им. Мухина, ни в Депздраве Москвы. Очевидно, что ее целью является распространение дезинформации о вспышках заражения новым вирусом и дискредитация на этом фоне российской медицины и профильных государственных органов. Поскольку глава профсоюза уже не раз приводила фейковую информацию, компетентным органам следует проверить ее деятельность на предмет нарушения законодательства.