Алжирские СМИ опубликовали письмо посла РФ, осознав свою ошибку

Москва, 13 марта. Алжирские издания El Khabar и Liberte опубликовали 10 и 11 марта открытое письмо российского посла в Алжире Игоря Беляева, в котором он призвал данные СМИ не плодить русофобию различными провокационными и совершенно безосновательными материалами. Таким образом дипломат прокомментировал публикации, вышедшие 25 февраля в этих информационных источниках, которые освещали в изрядно искаженном виде гражданский конфликт на Украине и противоречили объективной реальности.

Стоит отметить, что предпосылкой к выходу русофобских статей в алжирских СМИ стала прошедшая пресс-конференция посла Украины в Алжире Максима Субха. Беляев напомнил редакторам El Khabar и Liberte, что 12 февраля исполнилось пять лет с момента подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», утвержденных резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН, однако ни один из пунктов этого документа так и не был полностью реализован Киевом.

Кроме того, посол Российской Федерации в Алжире подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией в 2014 году в результате всенародного референдума, наглядно показавшего, где и с кем хотят жить крымчане, принесло только положительные перемены в жизни всех народностей, населяющих российский полуостров. Он указал на то, что использованные в материалах двух авторитетных алжирских изданий русофобские формулировки о «российской агрессии», «аннексии Крыма», «нарушении международного права» и «попрании прав крымско-татарского народа», свидетельствуют о том, что авторы публикаций даже не потрудились провести анализ текущей ситуации на Крымском полуострове, сравнив с положением дел, имевших место на этой территории до середины марта 2014 года.

Также Беляев выразил сожаление, что алжирские журналисты, намереваясь как можно скорее выпустить материал в печать, после громких заявлений и предъявления необоснованных претензий со стороны украинского посла совершенно не удосужились проверить его слова на соответствие фактам. По его словам, Киев уже всем давно доказал неспособность выполнять взятые на себя обязательства, саботировав выполнение Минских договоренностей, которые касались предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса, а также гарантировали снятие блокады, языковое самоопределение и амнистию.

В завершение письма посол РФ в Алжире выразил сожаление, что редакторы El Khabar и Liberte, несмотря на многолетние дружеские узы и взаимовыгодное сотрудничество, связывающие Алжир с Россией, позволили растиражировать русофобские призывы украинского посла к новым антироссийским санкциям. Игорь Беляев подытожил, что попросил опубликовать его письмо. Судя по тому, что его посыл все-таки был услышан и вышеупомянутые СМИ выполнили его просьбу, остается надежда, что эта неприятная ситуация не скажется негативно на отношениях двух государств.