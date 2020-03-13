Валерия рассказала о шансах на победу у группы Little Big на Евровидении

Москва, 13 марта. Российская певица Валерия поделилась своим мнением касательно песни Uno, с которой рейв-группа Little Big отправится на Евровидение от РФ. Соответствующий пост исполнительница разместила в своем профиле в социальной сети Instagram.

«Ну, вот и узнали мы песню, которую будет исполнять наш коллектив Little Big на Евровидении. Мне кажется, есть все шансы на победу. А вы уже слышали? Вам нравится?» — поинтересовалась Валерия у своих подписчиков.

Фолловеры разделились на два лагеря. Одни признались, что конкурсная композиция им совершенно не понравилась, а другие, наоборот, с восторгом отозвались о песне.

«Классные, у нас хорошие выступления на Евровидении в последние годы! Но эти ребята еще и улыбнут», — написала panchikovanatalia. «А я вот считаю, что есть все шансы одержать победу, так что будем держать кулачки», — поддержала natalia.getz. «Вот таким и нужно ездить на Евровидение, там все такие», — заметила klimenko19tatyana. «Не зацепило. У Little Big были и получше песни», — поделилась своим мнением _ivladimirovna__. «Мое мнение — шансов нет на победу», — считает nastya_khismatullina777.

Участники Little Big ранее рассказали, как изменилась жизнь участников коллектива за последнюю неделю. Как заметил лидер коллектива Илья Прусикин, сейчас приходится мало спать.