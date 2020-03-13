Актриса Орлова рассказала, чему научилась во время исполнения роли Началовой

Известная российская актриса театра и кино, певица и композитор Марина Орлова призналась, что главная роль в фильме о Юлии Началовой научила ее ценить жизнь и радоваться тому, что в какие-то моменты вообще не надо думать о работе и карьере.

Марина Орлова, которой 25 марта исполнится 34 года, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала, как проходили съемки этого фильма. Актриса сыграла Началову в художественно-документальном проекте, который будет показан в ближайший понедельник на Первом канале в рамках вечернего шоу «Док-Ток».

«Все держится в строгой секретности»

— Марина, как и когда вы узнали об этой идее — снять фильм о Юлии Началовой?

— Все произошло после телепередачи «На самом деле», в которой я принимала участие — она тоже выходит на Первом канале. Меня пригласили на разговор об этом фильме. Я еще не очень хорошо понимала, что именно это будет за проект. Как такового кастинга у меня не было, скорее, некая дружеская беседа. Попросили прочитать одну из сцен, и потом где-то в течение месяца все решалось.

Насколько мне известно, этот фильм начали снимать задолго до той нашей встречи (с создателями) — с какой-то другой актрисой. А потом было решено все переснять, потому что она вроде бы не справилась с поставленной задачей.

Формат проекта тоже менялся несколько раз. Думаю, что я сама еще не до конца в курсе, что же у нас в итоге получилось. Все держится в такой строгой секретности (смеется). Даже для меня наверняка будет немало сюрпризов. Потому что изначально я думала, что это фильм, потом, что — сериал, затем мне сказали, что это будет что-то между художественным фильмом, сериалом и документальным фильмом. Ну, и наконец, заявили, что это будет как бы частью передачи с Ксенией Собчак.

— Есть такой жанр, называется докудрама, и это как раз тот случай, о чем мне ранее рассказала бывший пиар-менеджер Юлии Началовой Анна Исаева.

— Я, естественно, участвовала в художественной части. И иногда та же Анна Исаева говорила мне что-то вроде такого: «Нет, вот в этой сцене было не так, она [Началова] сидела не на этом стуле, а вот на этом. Нет, она ответила не так, нет, она голову повернула в другую сторону...» И так далее. То есть вот эти все моменты…

Конечно, сложно играть, когда рядом есть, скажем так, настоящие люди, это очень отличается от того, когда ты играешь, например, какого-то исторического персонажа. Надо сделать так, чтобы и режиссер был доволен, и родственники, и те люди, которые присутствовали при всех тех сценах, о которых идет речь в фильме, чтобы это было похоже. В общем, там перед актерами стояло очень много задач.

И, наверное, это была не одна из, а самая, наверное, сложная роль из всех тех, которые мне приходилось играть.

«Мы шли именно от голоса Юлии»

— То есть вообще в карьере?

— Думаю, да. Именно потому, что там были свидетели тех событий. Даже собака Юлии была! Знаете, возник один такой момент, когда меня одели, накрасили, причесали. И тут собака подошла ко мне и начала лизать ноги. И все такие: «Ах, собака перепутала!»

Хотя, если честно, мы не добивались какой-то стопроцентной точности попадания в образ Началовой. Долго думали, что у меня будет. Сначала было потрачено множество часов и дней на пластический грим, чтобы выглядеть прям вот…

— Точь-в-точь, да?

— Кстати, мастера из передачи «Точь в точь» как раз над этим и работали!

— О, как!

— В общем, сначала хотели, чтобы я выглядела как вылитая Юлия. Но затем создатели фильма отказались от этой идеи и приняли единогласное решение, что не надо терять из-за образа актрису (смеется). Потому что у нас получалось так — «уже не Марина Орлова и еще не Юлия Началова». И вообще непонятно, кто это! Потому решили, что у нас все же художественная часть, и там не всегда нужна идеальная похожесть.

Вот, взять, например, последний [на данный момент] фильм Квентина Тарантино («Однажды в... Голливуде». — Прим. ФАН), где Марго Робби играет жену (режиссера Романа) Полански (Шэрон Тейт. — Прим. ФАН). Ну, она же совершенно не похожа на нее! Поэтому мы воспринимаем все, исходя из художественной реальности — Робби просто играет эту роль.

Поэтому если в начале съемок я смотрела интервью Юлии, наблюдала за какими-то ее привычками, повадками, мимикой, походкой, голосом и так далее, то потом режиссер уже сказал мне в том плане, что «нет, ничего этого не делай, а просто проживай эту ситуацию так, как бы ты сама ее прожила».

— Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Я уже понял, что вы готовились к роли, смотрели записи с Началовой...

— Да. Но потом мне сказали, что если я буду ее играть, то получится пародия на Юлию, а мы не хотим делать никаких пародий. Поэтому надо было больше слушать ее голос. Мне переслали какие-то ее диктофонные записи, голосовые сообщения. И мы шли именно от голоса Началовой, чтобы попасть вот в эти тембр, тональность и настроение ее голоса. А от этого уже идти к внешней, как говорится, картинке. По внешнему сходству ничего такого особенного не делали, кроме стиля прически, макияжа и одежды.

«Хотим показать, каким замечательным человеком она была»

— Анна Исаева призналась мне, что вы в некоторых моментах были очень похожи на Юлию.

— Вы знаете, одним из самых сложных эпизодов вообще во всей моей кинокарьере был такой — я стояла в комнате Началовой, мне дали платье, чтобы я переоделась, и только что мы сделали прическу «под нее». Я стояла спиной к входу в комнату, повернулась, и тут зашла ее мама. Она расплакалась и сказала: «Господи, это страшно, ты так сейчас повернулась, что мне показалось, будто здесь сейчас стоит Юля».

Это тот самый момент, когда просто не знаешь, что ответить человеку. Мы здесь работаем, снимаем кино, играем, и в тех же самых стенах ранее случилась огромная трагедия. Поэтому я, конечно, попыталась найти какие-то слова, сказать, ради чего мы все это делаем — чтобы у нас был прекрасный фильм в память о Юле, и мы хотим показать всем, каким замечательным человеком она была.

Это, правда, очень тяжело...

— Как вообще проходили съемки?

— Они начались с самого, если можно так сказать, конца — в больнице, и это, казалось бы, должны были быть самые сложные сцены. О последнем периоде жизни Юли. Это потом уже, в последние дни съемочного процесса, мы переместились в интерьеры снимать те события, когда у нее все было хорошо и со здоровьем, и с личной жизнью.

Так вот, та больница была настоящей и совсем новой, в ней еще ничего до этого не происходило, она не имела еще никакой истории. Может, поэтому лично у меня совершенно не возникло там никаких тяжелых ощущений, и я играла абсолютно спокойно. Как-то все проходило, не сказать, чтобы весело, но дружно и без каких-либо стрессов.

Но как только мы переместились на какие-то реальные локации, и когда начались сцены с реальными людьми, не актерами, вот здесь мне прям очень тяжело психологически было играть. Одно дело, когда человек в кадре плачет только потому, что это прописано у него в сценарии, и он такой настроился — сейчас я буду плакать. Но совсем другое дело, когда ты видишь людей, которые по-настоящему плачут...

«Все, стоп! Никаких вот этих съемок, передач, записей!»

— А что было самым хорошим во время съемок? Или, может быть, полезным?

— Вы знаете, этот фильм мне очень многое дал. Изначально я думала, что это будет, если уж не проходная, но самая обычная работа. Однако я настолько переосмыслила ценность жизни! Поняла, насколько она, жизнь, может быть скоротечной!

Вот честно, после этого мне даже захотелось отказаться от какой-либо работы, взять отпуск на пару месяцев. Куда-то уехать и просто радоваться жизни, тому, что она есть. Вообще не думая о карьере.

Я увидела в квартире у Началовой плакат, куда она вписывала свои желания. Так многие девушки делают — хотят воплотить свои разные замыслы. И по этому плакату видно, как сильно Юлия была сконцентрирована на работе, на карьере.

В такие моменты кажется, что мы, возможно, очень часто тратим жизнь не на самих себя. Все время в погоне за работой, карьерой, славой... А иногда нужно просто остановиться, сделать глубокий вдох-выдох, позаботиться о себе, о своем здоровье, и отдыхать, когда нужно отдыхать, а не бежать на сцену.

— Вам в итоге удалось взять отпуск?

— Да, сразу же. От всего отказалась: «Нет, вы знаете, после такой роли мне надо уехать и отдохнуть, как-то переключиться». И у меня тогда была такая внутренняя радость от того, что жизнь продолжается. Так что вот этому меня Юлия как бы невольно научила.

— Вы молодец! Мало кто, наверное, может так сделать.

— Знаете, я точно такой же трудоголик, у меня всегда на первом месте работа. И получается, что я не просто играла в этом фильме, я его именно переживала.

Еще поняла, что если бы в какие-то определенные моменты Началова сказала себе: «Все, стоп! Никаких вот этих съемок, передач, записей! Я должна взяться за свое здоровье», то, возможно, она была бы и жива сейчас. Больше бы ни на что она не обращала внимания. Только на себя и на свое здоровье.

Вообще, артисты всегда жертвуют всем на свете ради работы.

— Ну, за это вас зрители и любят, как говорится.

— Да-да-да, но мы же все-таки тоже люди, не роботы (смеется).

Юлия Началова была госпитализирована 11 марта 2019 года в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу. У нее возникли осложнения в связи с подагрой и красной волчанкой, с которыми она боролась на протяжении многих лет, а также с высоким уровнем сахара в крови и начинавшейся гангреной ноги, которая развилась после банальной натертости и самостоятельного применения лекарственного средства лидокаин.

Спустя двое суток стало известно, что певицу перевели на искусственную вентиляцию легких и ввели в медикаментозный сон. Утром 16-го числа Началовой сделали операцию на ноге.

Но вечером того же дня Юлия скончалась — от заражения крови и сердечной недостаточности. 21 марта ее похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Программа «Док-Ток», которая выходит с понедельника по четверг, впервые вышла в эфир Первого канала чуть больше месяца назад. В ней рассказывают, как гласит официальный слоган, «истории, достойные экранизации». Ведущие — Ксения Собчак и Александр Гордон.