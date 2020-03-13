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В Минобороны Турции заявили о прекращении миграции из сирийского Идлиба

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В Минобороны Турции заявили о прекращении миграции из сирийского Идлиба

Анкара, 13 марта. Миграция из сирийской провинции Идлиб приостановлена, об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

По словам турецкого министра, наблюдаются признаки того, что миграция из Идлиба прекратилась.

Напомним, обстановка в Идлибе резко обострилась в конце февраля 2020 года, когда боевики из террористической организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная в РФ) начали масштабное наступление при поддержке турецких ВС на позиции Сирийской арабской армии. В ответ силы Дамаска нанесли удары по объектам джихадистов.

В ходе боестолкновений погибли 36 бойцов армии Турции, которые участвовали в наступлении террористов. Российская сторона приняла меры, необходимые для безопасной эвакуации из зоны конфликта убитых и раненых.

Своими агрессивными действиями Анкара спровоцировала очередную волну миграционных потоков из Идлиба. Турция использует беженцев, направляющихся через территорию страны в Европу для политических торгов с Западом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Telegram
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