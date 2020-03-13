Россиянин с карантинного лайнера сообщил о втором корабле Costa с опасностью коронавируса

Мартиника, 13 марта. Россиянин Олег Овчинников, пассажир туристического лайнера Costa Magica, застрявшего в открытом море из-за угрозы коронавируса, сообщил о том, что в порт острова Мартиника в Карибском море прямо сейчас заходит еще один круизный лайнер — той же компании Costa — с потенциально инфицированными пассажирами. Турист сообщил об этом в Instagram, передает Федеральное агентство новостей.

«Круиз остановлен, мы в порту на острове Мартиника, — говорит Олег Овчинников. — Здесь рядом с лайнером медицинские работники разбили палаточный лагерь, чтобы выгрузить тех, кто живет на Мартинике. Остальных ждет карантин, но пока непонятно где – на судне или в Гваделупе. В порт входит еще один круизный лайнер тоже компании Costa, где тоже есть подозрение на коронавирус».

По данным Овчинникова, коронавирус обнаружен у пассажира из Финляндии и члена экипажа из Индонезии.

«Настроение хорошее, паники нет», — сообщает россиянин.

Добавим, на лайнере Costa Magica находится больше 30 российских туристов — это подтвердила компания-владелец. По сообщениям СМИ, на борту есть жители Москвы, Петербурга и Ижевска.

Пассажирам придется пробыть на карантине 14 дней.