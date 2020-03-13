Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Киев, 13 марта. Министерство здравоохранения Украины подтвердило первый летальный исход в результате заражения новым типом коронавируса.

По данным ведомства, заболевшая коронавирусом 71-летняя жительница Житомирской области скончалась 13 марта в больнице. Женщина была госпитализирована 12 марта. Эта первая зафиксированная на Украине смерть от коронавируса.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 132 тысяч человек. От коронавируса погибли более пяти тысяч человек. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

Ранее коронавирус спровоцировал на Украине грандиозный скандал. В конце февраля в Харьков прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами, эвакуированными из китайского города Ухань. Эвакуированные были направлены для прохождения карантина в медицинский центр в населенном пункте Новые Санжары в Полтавской области. Однако местные жители выступили против размещения людей в их поселке.

Местные жители устроили стихийную акцию протеста, которая переросла в стычки с правоохранителями. Протестующие встретили автобусы с эвакуированными из Китая людьми с криками и оскорблениями, а также забросали транспортные средства камнями.