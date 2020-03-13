Экономист Шабанов усомнился в реализации прогноза Goldman Sachs по курсу рубля

Прогноз аналитиков банка Goldman Sachs о возвращении российской национальной валюты к курсу 61 рубль за доллар в течение двух лет имеет небольшие шансы на реализацию. Таким мнением поделился независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля

Аналитики банка Goldman Sachs считают, что курс рубля после недавнего обвала до 75 за доллар вернется к курсу в 61 рубль в течение двух лет. По мнению специалистов банка, цены на нефть останутся на уровне 30 долларов за баррель в течение ближайших шести месяцев. После этого цена будет постепенно расти до 60 долларов за баррель. На это, по оценкам экспертов, уйдет два года.

«Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — сказал аналитик Goldman Sachs Клеменс Граф.

По его мнению, при ожидаемой стоимости нефти в 30 долларов за баррель рубль будет держаться на уровне 75 за доллар в течение второго и третьего кварталов. На протяжении следующих 12 месяцев российская национальная валюта укрепится до 68 рублей за доллар, а через 2,5 года — до 61 рубля за доллар.

Экономист Шабанов о прогнозе: «Шансы небольшие»

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов усомнился в реализации прогноза Goldman Sachs. По его мнению, расчеты аналитиков слишком оптимистичны.

«Я бы сказал, что этот прогноз, однозначно, возможен, просто у него небольшой шанс на реализацию, скажем честно. Он скорее, такой, оптимистичный. Не сверхоптимистичный, но очень оптимистичный. Почему? Потому что для его выполнения, прежде всего, необходимо экономическое спокойствие как для нашей экономики, так и для всей мировой экономики. То есть, чтобы не было никаких шоков, не было новых дополнительных санкций, каких-то военных конфликтов, проблем с нефтью, и так далее, и тому подобное. Здесь должно совпасть очень большое количество факторов, чтобы такой прогноз действительно реализовался. И именно по этой причине, именно поэтому шансы реализации этого сценария довольно-таки небольшие», — объяснил Антон Шабанов в беседе с ФАН.

Цены на нефть резко упали до 30 долларов за баррель к 9 марта — после срыва сделки ОПЕК+. Курс рубля в связи с этим опустился до 75 за доллар и 85 за евро. Банк России предпринял ряд мер для стабилизации валютного курса. Первое — ЦБ решил приостановить покупку валюты в рамках бюджетного правила. Второе: правительство начнет продавать доллары, евро и фунты стерлингов из ФНБ (Фонда национального благосостояния), если цена нефти по итогам месяца окажется ниже заложенной в бюджет — 42,4 доллара за баррель.