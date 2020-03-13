Москва, 13 марта. Результаты первого теста президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирус оказались положительными. Об этом в пятницу сообщила британская The Guardian со ссылкой на бразильские СМИ.

Отметим, что сперва стало известно о заболевании пресс-секретаря Болсонару Фабио Вайнгартена. Официальный представитель бразильского президента почувствовал недомогание вскоре после визита в США, где Болсонару встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Бразильский политик обедал с Трампом в частной резиденции президента США Мар-а-Лаго (Флорида).

Сам Болсонару спокойно относится к ситуации со вспышкой коронавируса. В среду он заявил, что другие виды гриппа убивают больше людей, чем COVID-19. Он также назвал чрезмерным беспокойство из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день в мире зафиксировано 134,8 тыс. случаев заражения. При этом 70,4 тыс. пациентов смогли выздороветь, а 4,9 тыс. — скончались. Очагами заражения в настоящий момент выступают Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Испания.