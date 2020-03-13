США начали переброску ЗРК Patriot в Ирак

Вашингтон, 13 марта. США начали переброску зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Ирак. Соответствующая информация прозвучала на брифинге для журналистов в Пентагоне.

Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи подтвердил, что в настоящее время вооруженные силы США перебрасывают системы Patriot в Ирак.

«Мы разместили на месте подготовительные материалы, что позволит нам создать позиции [комплексов] Patriot внутри Ирака», — подчеркнул он.

Он также прокомментировал готовность комплексов перехвата ракет, артиллерийских и минометных снарядов противника и других вооружений, отметив, что «нас от готовности этих систем отделяет еще какое-то число дней».

Глава Пентагона Марк Эспер в конце января сообщил, что США на данный момент не имеют возможности разместить ЗРС Patriot на территории Ирака из-за блокировки иракскими властями соответствующего запроса.

О желании приобрести Patriot ранее заявлял и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман несколько днями ранее заявил, что США не будут передавать Анкаре свои зенитно-ракетные комплексы Patriot, о которых та просит, пока Анкара не вернет России полученные у нее ранее комплексы С-400.