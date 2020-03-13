Депутатам Госдумы советуют сбривать бороды и запрещают целоваться из-за коронавируса

Москва, 13 марта. В Госдуме в связи с последними событиями принят ряд карантинных мер. 11 депутатов, которые побывали в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах или контактировали с кем-то, кто выезжал в такие страны, ушли на карантин.

По всей Госдуме на стенах установлены специальные бесконтактные дезинфекторы. Если нажать локтем на рычаг, в руку брызнет антиспетик.

Несколько раз в день в здании парламента хлорным раствором обрабатываются все поверхности, до которых часто дотрагиваются: ручки дверей, кнопки лифтов, поручни. Кроме того, введено ограничение на проведение круглых столов, выставок и экскурсий.

Фракция ЛДПР первой перешла к самым строгим карантинным мерам. Собрания членов партии и совещания с его лидером Владимиром Жириновским проводятся в усеченном формате, интервью депутаты дают преимущественно по Skype.

Также действует запрет на поцелуи и рукопожатия, поездки за границу, всем рекомендуется сбривать усы и бороды, поскольку волосы на лице могут задерживать бактерии и вирусы.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, отмеченных в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Впоследствии вирус COVID-19 распространился за пределы Китая, более всего поразив население Южной Кореи, Ирана и Италии.