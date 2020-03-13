Егор Жуков провалился, пытаясь в разговоре с Милоновым защитить Навального

Москва, 13 марта. Осужденный за экстремизм Егор Жуков не смог в разговоре с депутатом Виталием Милоновым защитить своих кумиров Алексея Навального и Любовь Соболь и показал свою непригодность в программе «Условно Ваш» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Жуков практически сразу начал эфир с одной из главных тем на сегодняшний день — поправок в конституцию. Милонов сразу же объяснил, почему на самом деле эта тема вызывает такое сильное негодование у либералов.

«То есть к великому сожалению для либеральных журналистов, экоактивистов и защитников Химкинского леса у людей решили спросить. И представляете, самое страшное для звезд Фейсбука, если вдруг люди, — россияне, которые еще не понимают духа настоящей свободы и аромата Макдональдса и кофе из Старбакса, — если они вдруг решат, что они хотят по-другому. Вот это самый страшный сон либерала, либерального демократа в классической интерпретации», — с сарказмом отметил парламентарий.

Жуков, видимо, в силу своей неопытности не понял собеседника и продолжил гнуть свою линию, выразив недоумение по поводу значимости поправок в основной закон.

Блогер следом переключился на другую важную для своего руководства тему — недопуск к выборам. По его словам, в России якобы действует такой режим, который не допускает независимых кандидатов к выборам, в частности в Мосгордуму. Милонов в свою очередь отметил, что либералы не выставили на выборы ни одного достойнейшего кандидата. Жуков мгновенно возразил и напомнил о Любови Соболь и Дмитрии Гудкове, которые «представляют интересы определенной части населения». Что касается Навального, то его не до пустили до президентских выборов из-за судимости, напомнил Милонов, назвав основателя ФБК (признан иноагентом) «официальным уголовников с точки зрения законодательства».

«Он сейчас отбывает условный срок. Хотя так, как отбывает срок он, ни один в нашей стране не отбывает», — констатировал член Государственной думы России.

Жуков продолжил настаивать на том, что «людей не допускают на выборы». Несмотря на то, что Навальный по закону не имеет права выдвигать свою кандидатуру, молодой оппозиционер заявил о необходимости дать народу возможность голосовать за скандального блогера. Это наводит на мысль, что у Жукова нет элементарного представления о действующих в РФ законах.

При этом Милонов напомнил, что во власти есть представители либеральной тусовки, которые смогли попасть в парламент согласно закону, но сторонники «оппозиции» «просто берут Навального, который уголовник».

Жуков также пожаловался на судебную систему РФ, которая якобы незаконно признала его экстремистом и теперь он не может избираться ни в МГД, ни в ГД. Милонов в свою очередь посоветовал юноше обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до ЕСПЧ, и попросил привести пример, в какой стране суды работают иначе, чем в РФ.

Ответ оппозиционера, который также любит говорить о «прекрасной жизни» на Западе, удивил. Молодой человек окончательно вышел из себя во время разговора с депутатом и признался, что ему нет дела до других государств.

Студент ВШЭ также поинтересовался у парламентария, почему он так не любит российскую оппозицию, к которой Жуков гордо себя причисляет.