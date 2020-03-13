Россия готова принять все матчи Евро-2020 из-за коронавируса

Москва, 13 марта. Россия готова принять у себя дополнительные матчи Евро-2020, принимая во внимание ситуацию с коронавирусом. Об этом в пятницу заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий. Никаких сомнений нет, что Россия готова к проведению масштабного мероприятия», — подчеркнул он.

По его словам, Россия готова принять все необходимые меры по безопасности во время проведения чемпионата. Отметим, что РФ и так уже участвует в проведении Евро-2020. Четыре матча европейского первенства в этом году пройдут в Петербурге.

Ранее сообщалось, что Чемпионат Европы по футболу и летние Олимпийские игры в этом году могут отменить из-за эпидемии коронавируса. Испания уже перенесла сроки проведения национального чемпионата по футболу, а УЕФА в пятницу отменил все матчи, запланированные на следующую неделю.

Вспышка коронавируса нового типа, вызывающего пневмонию, впервые произошла в Китае в конце прошлого года. За несколько месяцев инфекция успела распространиться по всему миру. Среди европейских стран больше всего пострадали Франция, Германия, Испания и Италия.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 134,8 тыс. случаев заражения. При этом 70,4 тыс. пациентов смогли выздороветь, а 4,9 тыс. — скончались. Очагами заражения в настоящий момент выступают Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Испания.