Экономист Хандруев уверен, что глобальный экономический кризис уже начался

Мировой финансовый кризис уже идет, причем его последствия почувствуют все жители Земли, считает экономист Александр Хандруев.

Ранее экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч в своей колонке написал, что «если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии».

По его словам, Италия оказалась наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса государством Европейского союза. В настоящее время в стране зафиксировано более 12 тысяч случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом. Для противостояния заболеванию власти Италии закрыли границы и ввели запрет на перемещения по всей территории страны. Там же в ближайшее время могут быть закрыты практически все магазины, бары и рестораны.

Такие жесткие ограничительные меры — это настоящий удар по итальянской экономике, которая и так пострадала от ограничений в области туризма. Будущее восьмой экономики мира в условиях снижения активности местного бизнеса будет зависеть от выносливости банковской системы Италии. К тому же с распространением карантина на всю территорию страны бизнес и частные лица могут перестать обслуживать собственные кредиты.

В условиях жестких антикризисных мер государственные облигации Италии, которые держат банки, теряют привлекательность и дешевеют, а это значит, что кредитным организациям придется создавать резервы, что негативно отразится на их капитале и способности соблюдать обязательные нормативы.

С такой оценкой проблем итальянской экономики согласен заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Хандруев. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он напоминает, что о кризисе банковской системы говорилось уже не раз.

«Об этом говорили и в 1987 году, и в 2008 году. Банковский сектор всегда находится в зоне повышенных рисков в условиях финансовых неурядиц, катаклизмов, кризисов и катастроф, в этом нет ничего необычного. Другое дело, что проблема не в коронавирусе, это всего лишь спусковой крючок, триггер, как говорят. Истинная причина в глобальном дисбалансе, рынок перегрет. Возникла необходимость коррекции фондового рынка, и корень всех болезней не в Италии, не в Германии, а в фондовых рынках США», — утверждает эксперт.

К тому же Италия — это опорный участник еврозоны, соответственно, экономическая ситуация вокруг нее имеет значение для всего Европейского союза. Следовательно, Европейский центральный банк, оказывая необходимую помощь Риму, будет обязательно покупать национальные гособлигации, поддерживая тем самым ликвидность банковской системы страны.

«Поэтому могут идти процессы консолидации, слияний и присоединений, но системного кризиса в банковской сфере Италии, денежные власти Еврозоны не допустят. Хотя мировой финансовый кризис уже начался: за последние три дня индексы упали на 10%, а «Доу — Джонс» упал на 20%. А 20% — знаковая отметка. Это значит, что «бычий тренд» сменился на «медвежий», то есть коррекция уже началась, и все мы вступили в новый глобальный финансовый кризис. Но он будет атипичным, он будет проявляться в виде того, что финансовые пузыри будут лопаться на различных сегментах. Сейчас такой может лопнуть в банковской системе Италии, Германии, какой-то другой страны. Идет коррекция «Доу — Джонс», то есть это атипичная форма рассеянного финансового кризиса», — продолжает Хандруев.

И если мировой финансовый кризис 2008 года завершился достаточно быстро, то новые потрясения будут терзать мировое сообщество многие месяцы, если не весь 2020 год. Да и сам кризис будет содействовать процессам стагнации национальных и мировой экономики.

«Центральные банки ведущих стран, это ФРС, Центральный банк, банк Японии, банк Китая, банк Англии, другие банки будут делать все, чтобы не допустить резкой коррекции. Они будут проводить политику смягчения, политику сверхнизких процентных ставок, но и это не решает проблемы, а только «залечивает насморк». Сколько это будет продолжаться? Две недели или несколько месяцев — коррекция все равно должна состояться, просто она будет проходить в атипичной форме, в форме невыраженного кризиса. Хотя на отдельных сегментах, отдельных участках кризис может принимать взрывоопасный характер», — подчеркивает финансист.

По словам аналитика, в настоящее время крупнейшие страны мира «как бы играют в салочки на финансовом рынке, пытаясь передать, скинуть друг на друга кризис».

«Что делает Трамп? Он пытается скинуть кризис на нефтяной рынок, потом скинут на какой-нибудь другой рынок, но где-то он должен проявиться. Вся глобальная финансовая система перегрета, дисбалансирована и ее необходимо корректировать. Но в чем сила и слабость рынка? Слабость в том, что он нуждается в коррекции, а сила в том, что он учится на собственных ошибках. Соответственно все это очень плохо отразится на рядовом населении — будет либо инфляция, либо обесценивание национальной валюты, безработица и прочее, прочее, прочее. Так что народ, конечно же, пострадает. Кто-то делает сверхприбыли, а кто-то за это расплачивается», — говорит Хандруев.

Начавшийся финансовый кризис в какой-то степени напоминает биржевой крах 1929 года в США, когда началась Великая депрессия, предшествующая Второй мировой войне.

«Но сейчас мир другой. Во-первых, есть фактор ядерного сдерживания и ты не знаешь — сможет ли твой ядерный зонтик тебя закрыть полностью. Ведь упадет 10 ядерных бомб или 2 бомбы — большой разницы нет. Это понимают и у нас, и на Западе, поэтому игра в салочки будет продолжаться. Но факт остается фактом — мы уже вступили в атипичный глобальный финансовый кризис, причем раньше такого никогда не было», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, экономист Джесси Коломбо, который ранее предсказывал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о новой экономической катастрофе. По его словам, на мировом рынке существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть, что также подтвердил Хандруев. Коломбо добавил, что следующий кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего.