Москва, 13 марта. Заболевшая коронавирусом в Москве девочка посещала школьные уроки. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

По словам представителей штаба, заразившаяся коронавирусом девочка посещала школьные уроки. 10 марта весь класс был отправлен на карантин в связи с превышением порога сезонной заболеваемостью ОРВИ и гриппом.

«В настоящий момент на карантин закрыто здание. Всего в столице выявлено 24 случая», — сообщили в оперативном штабе столицы.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником массовой эпидемии является новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигло 132 тысяч человек. От коронавируса погибли более пяти тысяч человек. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории России зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции. Отмечается, что большая часть заразившихся посещали Италию, которая охвачена эпидемией.