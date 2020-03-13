Россия обсудила с Марокко и Францией миротворческую деятельность в Африке

Москва, 13 марта. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин в пятницу встретился с послом Марокко Лотфи Бушаарой и послом Франции Пьером Леви. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Встреча прошла в контексте подготовки к конференции по поддержанию мира во франкоязычных странах, которая состоится под председательством Марокко и Франции», — говорится в сообщении.

Дипломаты обсудили актуальные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются миротворцы ООН во франкоязычных странах Африки, адаптацию «голубых касок» к современным реалиям и усиление сотрудничества Организации Объединенных Наций с местными властями в деле поддержания мира. Отдельно стороны затронули вопрос обеспечения безопасности в Сахаро-Сахельском регионе.

Напомним, что Россия выступает не только посредником при решении проблем африканских стран, но и оказывает посильную гуманитарную помощь. 11 марта российская сторона передала Зимбабве более 1000 тонн продовольствия — пшеницы, бобовых, растительного масла.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин распорядился направить самолет МЧС с 35 тоннами гуманитарного груза в пострадавший от наводнения Браззавиль (Конго). Речь идет не только о продуктах, но также об одеялах и палатках. В стране было введено чрезвычайное положение после разрушительного наводнения, из-за которого пострадало более 200 тыс. человек.

В феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини ситуацию в Сирии, Сахеле и на севере Африки. Шойгу подчеркнул, что в рамках встречи удалось обсудить вопросы, касающиеся «безопасности, контроля над вооружениями, нераспространения оружия массового уничтожения».